Українські жінки люблять швидкість: найвідоміші українські байкерки (фото, відео)

Деякі з них ведуть блог і хваляться своїми прогулянками на публіку

На вулиці потепліло, а це означає, що мотосезон відновлюється. На вулицях поступово починають з’являтися мотоциклістки. Їх не так багато в Україні, як байкерів-чоловіків, та все ж дівчат на двоколісниках також можна зустріти.

Сьогодні "Телеграф" розповідає про відомих українських мотоциклісток. Вони дуже люблять кататися на мотоциклі.

Катя Пташка (Поліщук)

Бойова медикиня з Тернопілля, яка стала відомою на всю Україну та поза її межами після відео, що були опубліковані під час оборони Азовсталі. Тоді вона, аби підтримати бойовий дух побратимів, наспівувала їм українських пісень. 22-річна красуня Катерина з Тернопільщини просто зачарувала багатьох своїм співом з укриття заводу "Азовсталь".

Згодом — разом з іншими бійцями з Азовсталі — потрапила у полон. Тоді ім’я дівчини стало відоме на весь світ.

Катерина захоплюється мотоциклами та все, що з ними пов’язано. Вона є членкинею мотоклубу "The Riders" з Києва. Та під час війни, каже Катерина, не може сісти за мотоцикл. "Відколи воюю — не можу сісти на мотоцикл", — зазначає дівчина.

Анна Гречишкіна

Одна з найвідоміших мотоциклісток України. У 2014 році вона вирушила на байку в навколосвітню подорож, чим спричинила неабиякий резонанс.

Дівчина каже, що не пам'ятає, як вирішила стати байкеркою. Вона не слухає рок-музику і не є частиною жодних байкерських спільнот. Просто їй подобається швидкісна їзда. Після повернення дівчина вступила до лав ЗСУ.

MOTOLADY — Ганна Бондаренко

Ганна Бондаренко — жителька української столиці, яка веде мотоблог, а також спеціалізовану сторінку в Інстаграмі. Тут у неї 119 тисяч підписників. Дівчина захоплюється мотоциклами і любить їздити на них.

Дівчина регулярно публікує фото і відео своїх прогулянок на мотоциклі. І, звісно, хвалиться своїм прекрасним двоколісником бронзового кольору.

Ще однією з найвідоміших мотоциклісток в Україні є Анна Череватова із Вінниці. Як писав "Телеграф", вона збирає мільйони переглядів у TikTok.