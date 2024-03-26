Перехід на літній час не за горами: як перевести годинник в автомобілі

Це може здатися простим завданням, але насправді воно може відрізнятися залежно від марки, моделі та року випуску вашого авто

Уже в ніч проти 31 березня в Україні переводять годинники. Ті, хто люблять подовше поспати, то для них новини не дуже, адже стрілки переводяться на годину вперед. Переведення годиннику актуальне й для автомобіля, де також треба це зробити.

"Телеграф" вирішив розповісти, яким чином можна перевести стрілки в машині. Так, переведення годинника в автомобілі може здатися простим завданням, але насправді воно може відрізнятися залежно від марки, моделі та року випуску вашого авто.

Як перевести годинник в авто

Перевірте меню медіасистеми. Багато сучасних автомобілів мають можливість переведення годинника через меню медіасистеми. Знайдіть іконку годинника, потім виберіть пункт "Налаштування" або "Час". Введіть новий час, використовуючи кнопки на сенсорному екрані або панелі керування.

Використовуйте кнопки на панелі керування або кермі. Більшість автомобілів оснащені кнопками для налаштування годинника безпосередньо на панелі керування або на кермі. Це зазвичай дозволяє швидко і зручно змінити показання годинника.

Утім, більш сучасні моделі переводять час автоматично. Тож, якщо ваш автомобіль преміального класу з доступом до Інтернету – він переведе час автоматично, тому вам не потрібно хвилюватись. Здебільшого, переведення годинника в авто стосується бюджетних моделей або застарілих версій. Але, якщо ви по роботі кудись надто часто виїжджаєте за кордон, то тут вже треба пам'ятати про часові пояси. Тому, якщо у вас переведення годинника відбувається автоматично, то перевіряйте, чи відображається правильний час після перетину кордону. В разі механічного переведення, це доведеться робити кожного разу, коли ви в'їжджаєте до країни з іншим часовим поясом.

На старих або бюджетних автомобілях зазвичай годинник переводяться кнопками, одна з яких відповідає за годинник, а інша за хвилини. Або в салоні розташована кнопка Set, яку потрібно натиснути перед маніпуляціями з годинником та хвилинами. Виробники могли їх сховати, тому щоб їх натиснути, потрібен олівець, зубочистка або якийсь інший досить гострий предмет.

Зверніться до керівництва користувача. Якщо ви не можете знайти опцію переведення годинника ні в меню медіасистеми, ні на панелі приладів, зверніться до керівництва користувача. У керівництві ви знайдете детальні інструкції для вашої конкретної моделі авто.

Переведення годинника в автомобілі — це простий процес, який може бути виконаний за кілька хвилин. Це допоможе вам підтримувати точний час і уникати зайвих замішань під час подорожі.

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