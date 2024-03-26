Механики разорятся: назван самый надежный двигатель Toyota, имеющий ресурс более 500 тысяч км

Toyota вообще одна из самых надежных марок в мире, а модели с этим двигателем вообще тяжело "убить"

Мало кто знает, но в мире двигателей тоже есть легенды. Один из них – авторства компании, являющейся абсолютным лидером на рынке авто.

Именно машины японской компании Toyota продаются лучше всего. И это неудивительно – большинство из них завоевали себе лучшую репутацию. Ведь некоторые из них снабжены легендарным двигателем 2JZ-GE/GTE. Расскажем, чем он такой особенный и в какие модели авто устанавливается.

2JZ-GE/GTE: технические характеристики

2JZ-GE/GTE – рядный шестицилиндровый двигатель, выпускавшийся Toyota с 1990 по 2007 год. Он снискал славу благодаря своей надежности, выносливости и мощности. Он предлагался в двух вариантах: 2JZ-GE – атмосферный двигатель с мощностью 220-230 л.с, и турбированная версия мощностью в 280-320 "лошадей". Она имеет маркировку 2JZ-GT.

2JZ-GE/GTE устанавливался в такие культовые модели Toyota, как:

Supra (A80);

Aristo (JZS147, JZS161);

Soarer (JZZ30);

Crown (JZS155);

Chaser (JZX100, JZX110);

Mark II (JZX100, JZX110);

Cresta (JZX100, JZX110).

Благодаря своей прочности и тюнинг-потенциалу, 2JZ-GE/GTE стал популярным выбором для дрифта, драг-рейсинга и других видов автоспорта. А еще – этот двигатель может проехать 500 000 км и больше без капитального ремонта. Также он может выдерживать форсирование до 1000 л. без ущерба своей надежности. Поэтому именно такой двигатель – 2JZ – используется в самой мощной Toyota Supra в истории – Supra Mk IV.

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