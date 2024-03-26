Укр

Механики разорятся: назван самый надежный двигатель Toyota, имеющий ресурс более 500 тысяч км

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
593
Ему не страшны никакие препятствия на дороге
Ему не страшны никакие препятствия на дороге. Фото Википедия

Toyota вообще одна из самых надежных марок в мире, а модели с этим двигателем вообще тяжело "убить"

Мало кто знает, но в мире двигателей тоже есть легенды. Один из них – авторства компании, являющейся абсолютным лидером на рынке авто.

Именно машины японской компании Toyota продаются лучше всего. И это неудивительно – большинство из них завоевали себе лучшую репутацию. Ведь некоторые из них снабжены легендарным двигателем 2JZ-GE/GTE. Расскажем, чем он такой особенный и в какие модели авто устанавливается.

2JZ-GE/GTE: технические характеристики

2JZ-GE/GTE – рядный шестицилиндровый двигатель, выпускавшийся Toyota с 1990 по 2007 год. Он снискал славу благодаря своей надежности, выносливости и мощности. Он предлагался в двух вариантах: 2JZ-GE – атмосферный двигатель с мощностью 220-230 л.с, и турбированная версия мощностью в 280-320 "лошадей". Она имеет маркировку 2JZ-GT.

2JZ-GE/GTE устанавливался в такие культовые модели Toyota, как:

  • Supra (A80);
  • Aristo (JZS147, JZS161);
  • Soarer (JZZ30);
  • Crown (JZS155);
  • Chaser (JZX100, JZX110);
  • Mark II (JZX100, JZX110);
  • Cresta (JZX100, JZX110).

Благодаря своей прочности и тюнинг-потенциалу, 2JZ-GE/GTE стал популярным выбором для дрифта, драг-рейсинга и других видов автоспорта. А еще – этот двигатель может проехать 500 000 км и больше без капитального ремонта. Также он может выдерживать форсирование до 1000 л. без ущерба своей надежности. Поэтому именно такой двигатель – 2JZ – используется в самой мощной Toyota Supra в истории – Supra Mk IV.

Ранее "Телеграф" писал, какое авто самое экономное. Мы подсчитали, сколько стоит 1 км на бензине, дизеле, автомобиле с ГБО или электрокаре.

Теги:
#Toyota #Авто #Авто новости #Новостиа авто