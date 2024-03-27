Названо топ-5 авто, які залишать вас без грошей: лідер неабияк здивував

У випадку з цими машинами краще взагалі їх позбутися якомога швидше, ніж ремонтувати

Досить нормальною є ситуація, коли автомобіль із роками починає "давати задню". Утім, якщо ви до нього прив'язані, то хочеться і відремонтувати, але це взагалі не раціонально щодо певних моделей.

Так, чоловік під ніком nik.cars у TikTok вирішив назвати топ-5 моделей авто, які заберуть у вас останні гроші, якщо ви все ж вирішите їх відремонтувати. Це також актуально й для тих, хто збирається купувати машину на вторинному ринку.

Забігаючи наперед зазначимо, що у відео присутні преміальні автомобілі. Воно й не дивно, адже дістати запчастини на ці машини — справа не з легких. Так, самі авто з роками дешевшають, але цього в жодному випадку не можна сказати про їхні деталі.

Топ-5 авто, які залишать вас без грошей

Відкриває цей рейтинг Porsche Cayenne 2007-2008 років випуску. Зазначається, що в обслуговуванні від "з'їдає" чимало коштів, адже схильний до надто частих поломок. Буває таке, що власники іноді продають їх у шалені "мінуси" щодо вартості, аби якомога швидше здихатися цієї машини. Важливим є і той факт, що вони дуже довго продаються.

Porsche Cayenne

Четверте місце займає Range Rover. Якщо ви збираєтесь купувати таке авто, то майте на увазі, що ремонтувати доведеться його часто. Знову ж таки, це стосується далеко не нових екземплярів.

Range Rover

"Бронза" в пасиві цього рейтингу у BMW. Цікаво, що в цьому випадку йдеться про третю, п'яту та сьому моделі. Також згадується X5 та X3. Зазначається, що йдеться про моделі 2003-2005 років. Саме вони у вас заберуть на обслуговування та ймовірний ремонт чимало грошей. Якщо вирішите її продати, то це буде непросто, бо на той момент ви вже можете витратити на неї купу фінансів і, певно, захочете отримати від неї якомога більше, проте наступний покупець також може розуміти, що тепер вже йому доведеться на неї витрачатися, а тому діятиме з більш раціональної точки зору.

BMW X5

Другу позицію займає Mercedes S-Class (W221). Ця модель надто дорога в обслуговуванні. Якщо ви вирішили її купувати або ремонтувати, то майте на увазі, що пару тисяч доларів, а може й більше, треба залишити на ремонт. Так, це бізнес-клас, але його також треба чинити.

Ну і нарешті перше місце. Тут, як виявилося, лідер є досить несподіваним. Можна було б побачити чергову модель авто, але — ні. Найбільше грошей, а може й все інше, у вас забере автомобіль, який перебуває в розшуку. Уважно перевіряйте всі варіанти, коли купуєте автівку, аби потім не нарватися на неприємності. Якщо ви все ж придбали щось подібне, проте згодом виявили, що вона є мішенню для правоохоронних органів, то позбавтеся її якомога швидше. Найкращим варіантом буде здати її на запчастини.

Наостанок, оглядач радить завжди купувати через МРЕО та переоформлювати. Не варто довіряти неперевіреним продавцям, бо можна залишитися без грошей та без машини.

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