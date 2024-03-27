Не только хлам: какие авто можно приобрести в Украине до 2 тысяч долларов

За такую цену встречаются и довольно приличные экземпляры

Украинский рынок подержанных авто всегда богат выбором. Конечно, чтобы купить хорошую машину, придется потратиться. Впрочем, бывают случаи, когда и за достаточно "смешные" деньги, как для стоимости автомобиля, можно наткнуться на неплохой вариант.

"Телеграф" сделал подборку автомобилей, которые продаются в Украине и стоят до 2 тысяч долларов. Отметим, что в этом списке почти все машины в кузове седан, один хэтчбек и есть даже неожиданный вариант.

Автомобили до 2000 долларов в Украине

Открывает список Renault Laguna 1995 выпуска. Эта модель 1-го поколения имеет объем двигателя 1,8 литров и пробег в 326 тысяч км. Владелец отмечает, что она работает на бензине и газе и эксплуатируется каждый день. Автомобиль сохранился в достаточно неплохом состоянии, недавно прошел техосмотр и имеет только одного владельца. Этот экземпляр выполнен в синем цвете и стоит 1950 долларов.

Renault Laguna

Салон Renault Laguna

Далее следует Ford Escort 1995 года выпуска. Эта модель имеет двигатель объемом 1,4 литра и мощностью 75 лошадиных сил. Работает автомобиль на газе и бензине, а его пробег составляет 344 км. Автор объявления отмечает, что машина имеет небольшие вмятины и царапины, но гнили и ржавчины нет. На этом авто, который имел 2 владельца, менялись пороги и арки. Ford Escort выполнен в синем цвете и стоит 1650 долларов.

Ford Escort

Салон Ford Escort

Продолжает перечень еще одна модель Ford – Orion 1992 года выпуска. Это третье поколение этой модели, обладающей объемом двигателя в 1,8 литров и мощностью 131 лошадиная сила. Автомобиль имеет вишневый цвет, а его пробег составляет 322 тысяч км. Как отметил автор объявления: авто в состоянии сел и погнал хоть на край света. Стоимость этой машины составляет 1950 долларов.

Форд Орион

Салон Ford Orion

Следующий экземпляр – BMW 5-Series 1989 года выпуска. Она оснащена двигателем объемом 2 литра и проехала 300 тысяч км. Автомобиль выполнен в сером цвете и имел двух владельцев. Снаружи и внутри машина сохранилась в достаточно хорошем состоянии. Коробка передач – механика. Цена авто — 1 950 долларов.

BMW 5-Series

Салон BMW 5-Series

А вот и единственный в списке хэтчбек – Volkswagen Golf 1989 года выпуска. Это второе поколение этой модели. Этот экземпляр имеет объем двигателя 1,3 литра и 55 "лошадей" мощности. Машина выполнена в красном цвете и проехала 87 тысяч км, имела двух владельцев. Стоимость – 1 400 долларов.

Volkswagen Golf

Салон Volkswagen Golf

Замыкает список довольно необычный экземпляр. Да, это не авто, но оно точно заслуживает быть здесь. Собственно речь идет о Jawa 350 1981 года выпуска. Этот мотоцикл проехал 11 тысяч км и выглядит просто идеально. Стоимость этого транспортного средства – 1 400 долларов.

Jawa

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украину привезли роскошный рестомод Porsche за 650 тысяч долларов. Компания приняла всего 70 предзаказов в мире на эту модель.