Не тільки мотлох: які авто можна придбати в Україні до 2 тисяч доларів

За таку ціну трапляються й досить пристойні екземпляри

Український ринок вживаних авто завжди багатий на вибір. Звісно, аби придбати гарну машину, доведеться витратитися. Утім, бувають випадки, коли і за досить "смішні" гроші, як для вартості автівки, можна натрапити на непоганий варіант.

"Телеграф" зробив добірку автівок, які продаються в Україні та коштують до 2 тисяч доларів. Зазначимо, що в цьому переліку майже всі машини в кузові седан, один хетчбек та є навіть несподіваний варіант.

Автомобілі до 2000 доларів в Україні

Відкриває список Renault Laguna 1995 року випуску. Ця модель 1-го покоління має об'єм двигуна 1,8 літрів та пробіг у 326 тисяч км. Власник зазначає, що вона працює на бензині та на газу і експлуатується кожного дня. Автомобіль зберігся в досить непоганому стані, нещодавно пройшов техогляд та має лише одного власника. Цей екземпляр виконаний у синьому кольорі та коштує 1 950 доларів.

Renault Laguna

Салон Renault Laguna

Далі йде Ford Escort 1995 року випуску. Ця модель має двигун об'ємом 1,4 літри та потужністю 75 кінських сил. Працює автомобіль на газу та бензині, а його пробіг становить 344 км. Автор оголошення зазначає, що машина має невеликі вмятини та подряпини, але гнилі та іржи немає. На цьому авто, яке мало 2 власників, мінялися пороги і арки. Ford Escort виконаний у синьому кольорі та коштує 1 650 доларів.

Ford Escort

Салон Ford Escort

Продовжує перелік ще одна модель Ford — Orion 1992 року випуску. Це третє покоління моделі, яка має об'єм двигуна в 1,8 літрів та потужністю 131 кінська сила. Автомобіль має вишневий колір, а його пробіг становить 322 тисячі км. Як зазначив автор оголошення: авто в стані сів і погнав хоть на край світу. Вартість цієї машини становить 1 950 доларів.

Ford Orion

Салон Ford Orion

Наступний екземпляр — BMW 5-Series 1989 року випуску. Вона оснащена двигуном об'ємом 2 літри та проїхав 300 тисяч км. Автомобіль виконаний у сірому кольорі та мав двох власників. Зовні та всередині машина зберіглася в досить непоганому стані. Коробка передач — механіка. Ціна авто — 1 950 доларів.

BMW 5-Series

Салон BMW 5-Series

А ось і єдиний у списку хетчбек — Volkswagen Golf 1989 року випуску. Це друге покоління моделі. Цей екземпляр має об'єм двигуна 1,3 літри та 55 "коней" потужності. Машина виконана в червоному кольорі та проїхала 87 тисяч км, мала двох власників. Вартість — 1 400 доларів.

Volkswagen Golf

Салон Volkswagen Golf

Замикає список досить незвичайний екземпляр. Так, це не авто, але воно точно заслуговує бути тут. Власне, йдеться про Jawa 350 1981 року випуску. Цей мотоцикл проїхав 11 тисяч км та має просто ідеальний вигляд. Вартість цього транспортного засобу — 1 400 доларів.

Jawa

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україну привезли розкішний рестомод Porsche за 650 тисяч доларів. Компанія прийняла лише 70 передзамовлень у світі на цю модель.