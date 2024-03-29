На заметку водителям: может ли всесезонный комплект шин стать заменой зимним и летним

Важно знать, в каких условиях можно пользоваться единственным комплектом шин

Всесезонные шины – это тип шин, которые разработаны для использования в течение года, в разных погодных условиях, от жаркого лета до холодной зимы. Их протектор имеет глубокие канавки, которые обеспечивают сцепление на мокром и сухом дорожном покрытии, а также на снегу.

Резина здесь более мягкая, чем у летних шин, но более жесткая, чем у зимних, чтобы обеспечить баланс между износостойкостью и сцеплением при низких температурах.

Преимущества всесезонных шин

Удобство: не нужно менять шины дважды в год.

Экономия: экономите на стоимости шин и шиномонтажа.

Подходят для мягкого климата: если в вашем регионе зима не очень холодная, а лето не очень жаркое, все сезонные шины могут быть хорошим выбором.

Недостатки всесезонных шин

Не так эффективны, как летние и зимние шины. Летом они не снабжают такого же сцепления, как летние шины, а зимой – не такого же, как зимние.

Не подходят для экстремальных погодных условий. Если вы живете в регионе с суровой зимой или жарким летом, лучше использовать сезонные шины.

Важно

Выбирайте всесезонные шины с соответствующим индексом скорости и погрузкой.

Регулярно проверяйте давление в шинах.

Не используйте всесезонные шины, если износ протектора более 4 мм.

Подходят ли вам всесезонные шины?

Всесезонные шины – это компромисс между летними и зимними шинами. Могут ли они полноценно заменить комплект сезонных шин? Ответ неоднозначен и зависит от ваших потребностей и условий эксплуатации, климата, стиля вождения и бюджета. Если вы живете в регионе с мягким климатом, не ездите в экстремальных погодных условиях и хотите сэкономить деньги, все сезонные шины могут быть для вас хорошим выбором.

Ранее "Телеграф" писал, почему водители выбирают азот для накачки шин автомобиля. Это знают далеко не все.