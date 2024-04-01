Как уменьшить расходы на содержание авто: водителям дали 8 действенных советов для реальной экономии

Так можно уменьшить затраты на авто на несколько сотен гривен ежемесячно

Из-за войны и экономические показатели, вызванные полномасштабным вторжением, в Украине дорожает все. В том числе – стоимость обслуживания авто.

Водители все чаще задумываются, могут ли они удерживать свой автомобиль. В этой статье вы узнаете, как экономить на ремонте, бензине и других расходах на машину.

Выбирайте экономичный автомобиль

Многие украинцы владеют премиальными, большими по размерам авто с объемными двигателями. Они не только "жрут" 15-20 литров бензина по городу, но намного дороже в обслуживании и ремонте, чем авто среднего класса.

Возможно, пора сменить авто? Рассмотрите меньшие и более легкие модели – они обычно нуждаются в меньшем количестве топлива и дешевле в обслуживании. Дешевле всего, напоминаем, ездить электрокаром — 1 км дороги на авто с электродвигателем стоит в десять раз меньше, чем на машине с ГБО.

Как сэкономить на топливе

Регулярно мониторьте цены на заправках. В Сети каждый день публикуют цены на топливо на разных АЗС страны – выбирайте там, где дешевле.

Соблюдая технику плавного вождения, в некоторых случаях можно сэкономить до 50% топлива. Водите плавно, чтобы сэкономить топливо и уменьшить износ деталей.

Временный техосмотр

Да, техосмотр — это не то, на чем можно сэкономить. Но в долгосрочной перспективе это отличный способ сохранения ваших денег. Ведь только так можно предотвратить серьезные неисправности, требующие дорогостоящего ремонта.

Другие способы экономии:

покупайте зимние шины летом, а летние – зимой;

регулярно мониторьте акции на разные запчасти, шины, ТО.

не оставляйте авто на платных парковках;

соблюдайте правила дорожного движения во избежание штрафов;

мойте автомобиль самостоятельно, если это возможно.

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