Понадобится только половинка овоща: назван действенный лайфхак, как очистить фары автомобиля

Правда, в этой ситуации нужно беречь глаза

Поддерживать свой автомобиль в идеальном состоянии, может, и довольно сложновато, однако периодически обновлять определенные детали однозначно нужно. Не исключением являются и фары, ведь именно от них зависит то, как вы будете видеть дорогу в темную пору или плохую видимость.

"Телеграф" решил поделиться с водителями действенным лайфхаком относительно того, как вернуть фарам первоначальный вид. Так, в этой ситуации вам поможет обычный лук, а точнее – его половинка.

Как можно вернуть фарам авто блеск

Конечно, очищение фар автомобиля луком может показаться неожиданным методом, но это может быть эффективным и естественным способом улучшить их яркость и обеспечить лучшую видимость на дороге. Лук содержит соединения серы, которые могут помочь удалить желтые пятна и затемнение с поверхности фар. Эти соединения растворяют загрязнение и осадок, которые могут накапливаться на фарах в результате эксплуатации автомобиля.

Для очистки фар с помощью лука разрежьте его пополам и нанесите сок на поверхность фар с помощью мягкой ткани или губки. Тщательно растирайте сок по всей поверхности фар, особое внимание уделяя желтым пятнам и загрязнению. Затем оставьте лук на 10-15 минут, чтобы активные вещества могли проникнуть в фары.

Органические вещества, содержащиеся в луке, такие как кверцетин, обладают антиоксидантными свойствами. Они могут помочь в удалении оксидов и других вредных веществ, которые могут оказывать влияние на яркость фар.

После того как сок лука пропитается, удалите остатки с помощью чистой ткани или влажной губки. Вы также можете использовать воду для смывания. После этого фары следует отшлифовать мягкой тканью или специальным полировальным средством для фар, чтобы обеспечить блестящий вид. Если фары остались желтыми или темными после первого применения, повторите процедуру. Некоторые фары могут потребовать нескольких приложений для достижения желаемого результата.

Следовательно, применение лука для очистки фар автомобиля является экономичным и естественным методом. Он может помочь сберечь яркость и чистоту фар, обеспечивая безопасную и комфортную поездку. Впрочем, учтите, что от лука исходит неприятный запах, он вызывает слезы и на него может быть аллергия.

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