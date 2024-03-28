Тщательно проверяйте авто: какие подлянки могут устроить недоброжелатели водителю

К этому следует отнестись со всей серьезностью

Нажить себе врагов может любой водитель. Причиной наличия недоброжелателей могут быть разные ситуации, начиная от того, что не пропустил в ряд во время плотного движения и заканчивая тем, что стал на место, какое кто-то считал своим.

"Телеграф" решил рассказать, какие подлянки могут устроить недоброжелатели водителю. К этому точно следует отнестись серьезно, ведь прокалыванием шин здесь дело может и не завершиться.

Что могут сделать недоброжелатели с вашим авто

В некоторых местах, особенно в подземных паркингах или в темных районах, недоброжелатели могут распространять острые предметы, которые могут проколоть шины автомобилей. Кроме того, это может произойти с вашей машиной, когда она стоит у вас под домом.

Некоторые недоброжелатели могут пытаться спровоцировать аварии, используя немедленное торможение на скорой дороге. Они могут это делать самостоятельно или путем взаимодействия с другими водителями с отсутствием должного предупреждения.

Также есть случаи с установкой скрытых камер наблюдения, чтобы отслеживать и регистрировать действия водителей. Это может использоваться для шантажа и вымогания денег.

Куда же без повреждения лакокрасочного покрытия. Кислоты, растворители – эти химические вещества могут повредить краску на вашем автомобиле. Будьте внимательны на стоянках, где ваш автомобиль может быть вне вашего поля зрения. Всегда проверяйте автомобиль перед поездкой или, если вы определенное время не эксплуатировали транспортное средство.

Повреждения стекла: камни, мелкие предметы – все это может быть брошено в ваш автомобиль, чтобы разбить стекло. Не держите ценные вещи на видном месте в салоне. Возможно, они злоумышленнику и не понадобятся, потому что его главной задачей будет месть, но все же стоит перестраховаться.

Благодаря развитию технологий, недоброжелатели могут использовать вирусы или хакерские атаки для взлома электроники в автомобилях, таких как системы управления двигателем или системы безопасности. Это может привести к опасному удаленному управлению автомобилем.

Также может быть поврежден и бензобак, куда недоброжелатели могут добавить песок или еще что-нибудь подобное. Это может привести к проблемам с работой двигателя. Ну и куда же без угона самого авто. На такой шаг пойдут далеко не все, но иногда такие случаи все же встречаются.

Что делать, если вы стали жертвой недоброжелателей:

Обратитесь в полицию.

Зафиксируйте все повреждения вашего автомобиля.

Обратитесь в страховую компанию.

Итак, помните, что на дорогах всегда нужно быть настороже. Не игнорируйте подозрительные предметы или действия других водителей и соблюдайте правила дорожного движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о распространении видео хитрого способа переустройства в другую полосу. За такие действия у него точно могут появиться недоброжелатели.