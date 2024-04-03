Зарекомендовали себя долгожителями: названы самые надежные двигатели Renault

В список вошли четыре типа моторов

Как известно, надежный двигатель – залог как можно большего срока эксплуатации автомобиля. Именно от двигателя зависит то, как долго будет служить вам машина, ведь это ее "сердце".

Мы уже привыкли, что самые надежные двигатели сделаны японцами. Впрочем, как ни странно, но французы тоже могут этим похвастаться. Так, одной из таких марок является Renault.

"Телеграф" собрал список самых надежных двигателей Renault. Сразу отметим, что они устанавливались не только на одноименные машины.

Самые надежные двигатели Renault

Одним из таковых является dci 1.5 (K9K). Этот дизельный двигатель объемом 1,5 л с 8 клапанами выпускался с 2001 по 2018 годы. Мотор отличается простотой конструкции, выносливостью и экономичностью. Он хорошо зарекомендовал себя как в городских условиях, так и на дальних расстояниях. Важно отметить, что двигатель K9K имел несколько модификаций с разной мощностью и крутящим моментом. Что касается моделей, то этот двигатель устанавливался на разные авто, и не только Renault:

Renault Megane

Renault Scenic

Renault Kangoo

Renault Logan

Renault Sandero

Dacia Duster

Nissan Micra

Nissan Note

Nissan Juke

Nissan Qashqai

Кроме того, этот двигатель отличается высоким уровнем надежности, экономичности и производительности. Благодаря использованию турбонаддува и современных технологий впрыска горючего, он обеспечивает мощность и крутящий момент, который не только удовлетворяет требованиям к выдаче, но и обеспечивает экономичность в потреблении топлива. Многие водители хвалят его за эффективную работу даже после многих километров на дороге. Кроме того, этот мотор известен своей экологичностью, уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу.

Далее в списке следует F4R (820/830). Этот бензиновый двигатель объемом 2,0 л с 16 клапанами выпускался с 1998 по 2006 годы. Он имеет репутацию одного из самых надежных бензиновых моторов Renault. F4R славится плавной работой, тягой на низких оборотах, а также долговечностью. Этот мотор, в свою очередь, устанавливался на:

Renault Laguna

Renault Clio

Renault Megane

Renault Scenic

Nissan Primera

Nissan Almera

Nissan X-Trail

Продолжает список самых надежных моторов Renault — K4M. Этот бензиновый двигатель объемом 1,6 л с 16 клапанами выпускается с 2001 года по настоящее время. Он используется во многих моделях Renault и Nissan. K4M отличается надежностью, неприхотливостью к горючему и простотой в обслуживании. Его "клиентами" являются:

Renault Clio

Renault Megane

Renault Scenic

Renault Logan

Renault Sandero

Dacia Duster

Nissan Micra

Nissan Note

Nissan Juke

Nissan Qashqai

Замыкает список двигатель H5F (H5Ft).Этот дизельный двигатель объемом 1,5 л с 8 клапанами, выпускаемый с 2013 года по настоящее время. У него современная система Common Rail. H5F славится экономичностью, выносливостью и экологичностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой самый надежный двигатель Honda с ресурсом более 300 тысяч км. Этому мотору может не понадобиться серьезный ремонт даже после преодоления этой отметки.