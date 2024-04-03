Наркосиндикат в Україні використовував елітні авто для відмивання грошей: вони коштують сотні тисяч доларів

Заробляли по 10 млн гривень щомісяця

На Прикарпатті знешкодили організовану групу, яка торгувала важкими психотропами. У злочинне угруповання входило як мінімум 4 людини — організатор та троє основних учасників.

Їх затримали. Про це повідомляють у пресслужбі Служби безпеки України.

Злочинці синтезували амфетамін. Це особливо небезпечна психотропна речовина. Для виробництва створили кілька лабораторій. Їх ретельно охороняли — за допомогою системи відеоспостереження та квадрокоптерів.

У місяць ділки виготовляли до 20 кг наркотиків і збували їх через власних наркодилерів. У них була розгалужена мережа постачань.

Також продавали субутекс і канабіс, який потрібно було замовляти заздалегідь. Використовували зв’язки у кримінальних колах, щоб шукати клієнтів. А для відмивання грошей купували розкішні автівки, адже кудись потрібно було витрачати понад 10 млн гривень, які вони заробляли щомісяця.

В автопарку наркосиндикату виявили 5 автомобілів преміумкласу. Серед них — Alfa Romeo, Porsche Boxster та BMW M8. Загальна вартість цих авто перевищує 200 тисяч доларів США.

Porsche Boxster. Фото ілюстративне

Наркоділкам "світить" до 12 років ув’язнення. Розслідування триває.

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