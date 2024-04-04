Учитесь! Почему собаки умеют переходить дорогу на "зебре" и зеленый свет (видео)

В некоторых случаях собаки умнее, чем отдельные пешеходы

Наблюдение за собаками на улице часто сопровождается интересностями. Одно из таких явлений – их поведение на пешеходном переходе.

Некоторые собаки, словно понимая правила дорожного движения, ждут зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Есть также такие, которые четко переходят на "зебре". Откуда же у них такое "сознание"?

Почему собаки умеют переходить дорогу: вероятные причины

Чаще собаки учатся переходить дорогу по "зебре", наблюдая за своими владельцами. Живущие на улице — за пешеходами.

Видя, что человек ждет зеленого сигнала светофора, собака понимает, что так надо делать. Некоторые владельцы специально дрессируют своих собак переходить дорогу по "зебре".

В этом случае, например, собака оказалась значительно умнее некоторых пешеходов.

Кроме того, собаки обладают естественным инстинктом самосохранения. Они понимают, что переход дороги в опасное место может привести к трагедии. Поэтому "зебра", перед которой машины останавливаются, становится для них безопасным местом для перехода.

Собаки – социальные животные. Они часто учатся друг у друга. Видя, что другие собаки переходят дорогу по "зебре", они перенимают это поведение. Часто щенки так учатся у своих матерей.

Понятно, что собаки не владеют знаниями ПДД. Их поведение – это результат подражания, дрессировки, инстинктов, наблюдения и случайности. Однако это не делает их действия менее удивительными. Вот еще видео, подтверждающее это мнение.

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