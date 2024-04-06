Які автомобілі перевершують заявлені показники економії пального: названо 10 моделей

У списку присутні вісім марок у різних кузовах

Британські експерти склали рейтинг автомобілів, які перевершують заявлені показники економії пального. Так, до списку потрапили десять моделей від восьми автовиробників.

Відповідний список з'явився на WhatCar. Зазначимо, що в цьому випадку йдеться про реальний MPG (Miles Per Gallon). Тобто, те, скільки миль (км) машина може проїхати на одному галоні пального. Щодо британців, то в них один галон дорівнює 4,54 літри.

Які автомобілі потрапили до рейтингу

Відкриває список Dacia Duster об'ємом 1.3 літри на бензині. Офіційний MPG цієї моделі становить 39,8 миль (64 км) на годину. Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 43,8 миль (70,4 км) на годину. Місто — 34 милі (54,7 км) на годину. Автострада — 40,8 миль (65,6 км) на годину. Сільська місцевість — 56,7 (91,2 км) миль на годину. Таким чином, нестача становить -10,1%.

Далі йде Mazda MX-5 із об'ємом двигуна в 2.0 літри, який має потужність у 181 кінську силу. Офіційний MPG 40,9 миль (65,8 км) на годину. Реальний MPG в середньому 45,1 миль (72,5 км) на годину. Місто — 33,2 миль (53,4 км) на годину. Автострада — 44,4 миль (71,4 км) на годину. Сільська місцевість — 56,5 миль (90,9 км) за годину. Нестача: -10,3%.

Продовжує перелік Volkswagen UP із об'ємом двигуна 1,0 літр із потужністю 59 "коней". Офіційний MPG 50.7 mpg (81,5 км). Реальний MPG середньому 56.0 mpg (90,1 км). Місто — 44.3 mpg (71,2 км). Автострада — 51.9 mpg (83,5 км). Сільська територія — 72.2mpg (116,1 км). Нестача: -10.5%

І ще одна модель Volkswagen — пікап Amarok із об'ємом двигуна в 2.0 літри на дизелі. Офіційний MPG 32.8 mpg (52,7 км). Реальний MPG у середньому 36.7 mpg (59 км). Місто — 25.4 mpg (40,8 км). Автострада — 35.7 mpg (57,4 км). Сільська територія — 49.4 mpg (79,5 км). Нестача: -11.9%.

На шостій позиції розташувалася Honda CR-V Hybrid із об'ємом двигуна в 2.0 літри. Офіційний mpg 42,2 mpg (67,9 км). Реальний mpg у середньому 47,4 (76,2 км). Місто — 47,6 mpg (76,6 км). Автострада — mpg 38,9 (62,6 км). Сільська місцевість — mpg 65,8 (105,8 км). Дефіцит: -12,3%.

Відкриває першу п'ятірку пікап Isuzu D-Max із об'ємом двигуна в 1.9 літрів на дизелі. Офіційний mpg 30,7 (49,4 км). Реальний mpg в середньому 35,2 (56,5 км). Місто — mpg 28,2 (45,3 км). Автострада — mpg 33,8 (54,3 км). Сільська місцевість — mpg 42,8 (68,8 км). Нестача: -14,7%.

На четвертому місці йде пікап Ford Ranger Raptor, який має об'єм двигуна в 3.0 літри. Офіційний mpg 20,5 (32,9 км). Реальний mpg у середньому 24.0 (38,6 км). Місто — 16.0 mpg (25,7 км). Автострада — 24.1 mpg (38,7 км). Сільська місцевість — 32.2 mpg (51,8 км). Нестача: -17.1%.

Третя сходинка належить ще одному пікапу Ford Ranger із об'ємом двигуна 2.0 літри на дизелі, який має потужність у 210 "коней". Офіційний mpg 30,7 (49,4 км). Реальний mpg в середньому 36,5 (58,7 км). Місто — 25,4 mpg (40,8 км). Автострада — 35,6 mpg (57,2 км). Сільська місцевість — 48,7 mpg (78,3 км). Нестача: -18,9%.

На другій позиції розташувався хетчбек Citroen, який має бензиновий двигун об'ємом 1.2 літри. Офіційний mpg 42.7 (68,7 км). Реальний mpg у середньому 50.9 (81,9). Місто — 45.0 mpg (72,4 км). Автострада — 44.9 mpg (72,2 км). Сільська територія — 65.3 mpg (105 км). Нестача: -19.2%.

І, нарешті, перше місце — кросовер Skoda Kodiaq vRS. Офіційний mpg 33.1 (53,2 км). Реальний mpg у середньому 47.3 (76,1 км). Місто — 26.4 mpg (42,4 км). Автострада — 55.0 mpg (88,5 км). Сільська місцевість — 63.2 mpg (101,7 км). Нестача: -42.9%.

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