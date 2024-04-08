Може коштувати до 300 тисяч доларів: культовий 58-річний Shelby Mustang вперше за 15 років витягли з гаража (фото)

Цей екземпляр жодного разу не реставрували, проте від цього він і цінний

У гаражі був виявлений культовий поні-кар (у США так називають моделі легкових автомобілів зі спортивним чи стилізованим під спортивний дизайнами, прим.). Ним є Shelby Mustang GT Hertz 1966 року випуску.

Про це повідомляє Autoevolution. Однією з головних особливостей є те, що цей автомобіль простояв у гаражі останні 15 років, але звідти його було вирішено вивезти.

Що особливого у Shelby Mustang GT Hertz

Його було вивезено з гаражу задля демонстрації на виставці, яка була присвячена 60-річчю Ford Mustang. Він знаходиться в одній сім'ї від 1967 року і не піддавався реставрації від того моменту, як залишив дилерський центр Jim Skinner Ford у Бірмінгемі, штат Алабама, того ж року. Незважаючи на пил і безліч бойових шрамів, цей Shelby, як і раніше, працює і їздить. Якщо не брати до уваги потерту фарбу і пошкоджений капот двигуна, цей Stang — практично капсула часу.

Мало того, що він все ще носить оригінальну чорно-золоту ліврею, так ще й інтер'єр не змінювався від того часу, як автомобіль був новим. Оббивка має сліди зношення, але це не турбує власників. І, звичайно ж, цей GT350, як і раніше, оснащений 4,7-літровим двигуном V8 з триступінчастою автоматичною коробкою передач.

Shelby Mustang

Shelby Mustang

Чому ж власник перестав регулярно їздити на ньому? Після весілля власниця машини перетворила Shelby на свій повсякденний автомобіль. З роками автомобіль став привертати все більше уваги, куди б вона не поїхала, і дівчина отримала безліч пропозицій про продаж. Вона перестала їздити ним після того, як один чоловік переслідував її вдома, вимагаючи продати йому машину.

GT350H – велика рідкість. Щоб збільшити продаж Shelby, Ford умовив компанію Hertz поставити близько 1000 автомобілів. У 1966 році Ford побудував 2386 GT350.

Додамо, більшість автомобілів Hertz виходили із заводу у чорному кольорі із золотими смугами, але деякі були пофарбовані у білий колір із синіми смугами. Як і звичайні GT350, Hertz Mustangs оснащувалися 306-сильною версією Ford V8. Усі автомобілі, окрім перших 85, оснащувалися автоматичною коробкою передач. Сьогодні оригінальні Shelby GT350H коштують до 300 000 доларів.

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