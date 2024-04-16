Топ-5 гаражів в Україні, в яких запросто можна жити: є навіть з кухнею та сауною

У деяких є навіть пральна машинка і сауна

Деякі автомобілісти настільки захоплюються всім, що пов’язане з авто, що хочуть жити в гаражі. І, звісно, створюють усі для цього умови.

Пам’ятаєте фільм "Таксі-2", де головний персонаж жив в гаражі і тримав в холодильнику автомобільні фари? В Україні, як з’ясувалось, також повно таких гаражів, в яких можна не лише дозволити собі повноцінний відпочинок, але й жити. "Телеграф" знайшов кілька таких пропозицій на ринку і публікує найцікавіші.

Гаражі мрії: топ-5 пропозицій

Однією з цікавих пропозицій є гараж в ГК "Захисник". Це більше літній будинок, ніж гараж. На території є власне гараж, зверху прибудовано кімнату з диваном, столом, кріслом і навіть антеною для телевізора. Власник зазначає, що збоку ліс, недалеко автобусна станція і трамвайна зупинка. Продається це приміщення за 19 тисяч доларів.

Наступна пропозиція — це повноцінний житловий будинок з гаражем. Розташований він в кооперативі "Славутич" у Дарницькому районі Києва. Тут є три поверхи, проведена вода, є санвузол, септик і навіть кондиціонер.

Третя дуже незвичайна пропозиція на ринку — у кооперативі "Пролісок". Власник зазначає, що в гаражі є оглядова яма, а на другому поверсі — кімната відпочинку і навіть сауна. Вартість — всього 10 тисяч доларів.

І ще один цікавий екземпляр продається в ГК "Теплоенергоспецбуд" по вул.Ярослава Мудрого. Це двоповерховий житловий гараж, кожен поверх якого має по 27 квадратних метрів, перебуває у приватній власності. Є централізоване водопостачання та каналізація. Є піч, яка забезпечує обігрів приміщення. На 2 поверсі — кондиціонер. Є кухня та все необхідне для проживання.

Продам гараж з видом на Дніпро — так назвав своє оголошення автор у Черкасах. Розташований гараж на вулиці Вербовецького. Крім власне, гаража, є кімната відпочинку, кухня, бойлер, душ і туалет. Продається гараж за 10 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" писав про найдорожчі гаражі у Києві. Є пропозиції навіть майже по 100 тисяч доларів.