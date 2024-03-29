Самые дорогие гаражи в Киеве: что продают почти за 100 тысяч долларов

Расположены в центре города на улице Лютеранской

В Киеве продают гаражи почти по сто тысяч долларов. Это вдвое больше, чем стоит однокомнатная квартира в новостройке на окраине города.

"Телеграф" рассмотрел предложения и узнал, что продают за такие деньги.

Гаражи находятся в подземном паркинге жилого комплекса "Триумфальная арка" по улице Лютеранской, 10А. Это элитный район в историческом центре Киева, в пешей доступности от Крещатика, Майдана Незалежности и правительственного квартала. Построен в 2000–2005 годах.

ЖК "Триумфальная арка"

Площадь первого гаража составляет 36 квадратных метров. Это больше, чем у большинства однокомнатных квартир.

Гараж представляет собой отдельный бокс с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Он отгорожен шлагбаумом, а за безопасностью следит охрана. В паркинге есть два лифта, что делает доступ к гаражу удобным и комфортным.

Подземный паркинг

За него просят 96 тысяч долларов.

Объявление продаж

Второй гараж продается за 90,1 тысячи долларов, однако его паркоместо немного меньшей площади — 18,5 квадратных метров.

Предложение на olx.ua

Ширина бокса – 3,14 метра, длина – 5,5 метров, высота – 2,54.

Вид гаража

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продают шикарную квартиру почти за 6 миллионов долларов. Роскошные апартаменты находятся в Печерском районе столицы.