Самые дорогие гаражи в Киеве: что продают почти за 100 тысяч долларов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Расположены в центре города на улице Лютеранской
В Киеве продают гаражи почти по сто тысяч долларов. Это вдвое больше, чем стоит однокомнатная квартира в новостройке на окраине города.
"Телеграф" рассмотрел предложения и узнал, что продают за такие деньги.
Гаражи находятся в подземном паркинге жилого комплекса "Триумфальная арка" по улице Лютеранской, 10А. Это элитный район в историческом центре Киева, в пешей доступности от Крещатика, Майдана Незалежности и правительственного квартала. Построен в 2000–2005 годах.
Площадь первого гаража составляет 36 квадратных метров. Это больше, чем у большинства однокомнатных квартир.
Гараж представляет собой отдельный бокс с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Он отгорожен шлагбаумом, а за безопасностью следит охрана. В паркинге есть два лифта, что делает доступ к гаражу удобным и комфортным.
За него просят 96 тысяч долларов.
Второй гараж продается за 90,1 тысячи долларов, однако его паркоместо немного меньшей площади — 18,5 квадратных метров.
Ширина бокса – 3,14 метра, длина – 5,5 метров, высота – 2,54.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продают шикарную квартиру почти за 6 миллионов долларов. Роскошные апартаменты находятся в Печерском районе столицы.