Сотні елітних авто пішли під воду у результаті повені в ОАЕ та Омані (фото, відео)

Розмір збитків поки важко оцінити

Щонайменше 19 осіб загинуло у результаті потужних злив та повені в ОАЕ та Омані. Внаслідок повені пливло все, що перебувало на вулицях — сміттєві баки, машини і навіть літаки.

Потужні опади закінчились у середу, але вода з вулиць міст сходить помалу. Тим часом сотні люксових автомобілів залишаються під водою у паркінгах, на стоянках та вулицях міст ОАЕ та Оману. Зокрема, відповідні відео публікують у Мережі.

Сотні, якщо не тисячі дорогих авто затоплено. Чарівним чином, як це часто буває після повеней у США чи Канаді, такі машини потім продаються в Україні як б/в без натяку на те, що вони були затоплені. Такі авто часто списуються страховиками і продають з аукціону за безцінь.

Як розпізнати авто-потопельник?

Машини, які плавали, зазвичай мають такі симптоми як цвіль і затхлий запах у салоні авто. Посидьте кілька хвилин у зачиненому салоні — ви точно його відчуєте. Якщо ні, огляньте важкодоступні місця — загляньте під сидіння, підлокітники, між подушками, у швах. Пройдіться по усіх закритих зонах.

Проаналізуйте регіон, в якому ви купуєте машину. Перегляньте нещодавні новини — чи не було повеней, підтоплень та проливних дощів. Якщо ви знайшли такі відомості в Інтернеті, то є висока ймовірність, що авто плавало. Якщо автомобіль довго перебував у воді, особливо солоній чи брудній, на лакофарбовому покритті кузова можуть з’явитись розводи.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про симптоми, які вказують на авто, яке було затоплене. Є кілька специфічних проблем, що вказують на це.