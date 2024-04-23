З’явилися перші фото Range Rover Electric 2024: у чому його особливість

Конкретних технічних подробиць чи показників продуктивності поки що не надано

З’явилися перші фотографії нового Range Rover Electric 2024 випуску. Його планують запустити у продаж наприкінці цього року.

Range Rover EV був показаний абсолютно незамаскованим, щоб підкреслити якість збірки початкових прототипів. Про це повідомляє Autocar.

Так видно, що пофарбований повністю в чорний колір і без контрастних матових елементів оздоблення, прототип виглядає практично ідентично Range Rover з ДВЗ 2022 випуску.

Range Rover Electric — перший автомобіль, у якому використовуються акумулятор та електропривод (EDU), що зібрані власними силами.

Компанія також повідомила, що замість традиційної системи контролю тяги на основі ABS новий електромобіль використовує нове програмне забезпечення для точного керування пробуксуванням кожного колеса. Це скоротило час реакції моменту, що крутить, на кожному колесі приблизно зі 100 мілісекунд до однієї мілісекунди. В результаті зчеплення з дорогою максимально збільшується на всіх поверхнях.

Конкретних технічних подробиць чи показників продуктивності поки що не надано. Відомо лише те, що він використовуватиме архітектуру зарядки 800 Вт.

Також наголошується, що Range Rover пропонуватиме можливості буксирування, подолання броду та бездоріжжя, які перевершать будь-який інший розкішний електричний позашляховик, включаючи здатність долати воду глибиною 850 мм.

Потужність Range Rover Electric буде близькою до 523 к.с.

Очікується, що він буде оснащений двомоторною системою, яка дозволить розширити можливості повного приводу, а також такими системами, як векторизація моменту, що крутить, щоб підвищити його позашляховий потенціал.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві було помічено легендарного "Горбатого Запорожця". Його відреставрували та тюнінгували.