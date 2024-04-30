Какие шины выбирают украинцы в 2024 году: перечень самых популярных летних моделей и производителей

Это 5 моделей летних шин, которые покупают украинцы

Украинский автомобильный рынок проявляет устойчивый интерес к высококачественным шинам, особенно в сегменте летних моделей. В 2024 году потребители в Украине предпочитают шины, сочетающие в себе высокую прочность, эффективность на различных дорожных покрытиях и оптимальную эксплуатационную продолжительность.

Летние шины, которые обеспечивают надежное сцепление при высоких температурах и влажном асфальте, очень популярны. Предлагаем ознакомиться с самыми популярными летними шинами в 2024 году.

Michelin Pilot Sport 4

Эта модель известна хорошей управляемостью на скорости и контролем по дороге. Она имеет агрессивный дизайн протектора, что обеспечивает отличное сцепление как на сухом, так и мокром покрытии. Согласно отзывам покупателей, это одна из самых долговечных шин на рынке.

Michelin Primacy 4+

Это младшая сестра предыдущей модели, которая немного дешевле и имеет не такие спортивные характеристики, как предшественница. Однако ее оптимизированный протектор обеспечивает превосходную стойкость на мокрой поверхности. Также именно эту модель предпочтительно выбирают те, кто нуждается в тишине во время движения.

Continental PremiumContact 7

Эту модель выбирают прежде всего те, кто нуждается в производительности и управляемости на всех типах дорожного покрытия. Она имеет инновационную резиновую смесь, обеспечивающую короткий тормозной путь. При этом шина считается устойчивой к износу и удобна в использовании.

Goodyear EfficientGrip 2 SUV

Из года в год эта модель шин получает первое место среди владельцев крупных кроссоверов и SUV. Она имеет уникальный протектор, обеспечивающий отличное сцепление на мокрых и сухих поверхностях, а также высокую стойкость к аквапланированию. Также эта модель шин считается крепкой и устойчивой к неровностям на дороге.

Hankook Ventus Prime 4 K135

Эта модель известна своей оптимальной комбинацией эффективности и экономичности. Она имеет усовершенствованный протектор, обеспечивающий стабильность и контроль на сухих и мокрых дорогах. Hankook Ventus Prime 4 K135 также отличается низким сопротивлением качению, что способствует уменьшению потребления топлива.

Как ранее сообщал Телеграф, двигателю наносится максимальный ущерб, если ездить на слишком низких или слишком высоких оборотах. Этот диапазон обеспечивает достаточную мощность для движения автомобиля при разных скоростях без перегрузки.