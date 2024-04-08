Многие водители ошибаются: нужно ли обкатывать современные автомобильные шины

Вот и развенчен один из автомобильных мифов

Современные автомобильные шины – это технологические шедевры, разработанные с использованием передовых материалов и инженерных решений для обеспечения безопасности, комфорта и долговечности на дороге. Однако один вопрос остается актуальным среди владельцев автомобилей: нужна ли обкатка перед использованием новых шин?

"Телеграф" рассказывает, стоит ли все же обкатывать автомобильные шины. Сразу отметим, что существенное количество водителей ошибается относительно этого.

Нужна ли обкатка автомобильным шинам

Традиционно обкатка шин предназначается для приспособления резины к дорожному покрытию и обеспечения оптимального сцепления. Раньше шины изготавливались из более жесткой резины, им действительно требовалась обкатка, чтобы "прикататься". Сегодня технологии производства шин усовершенствовались, однако сам процесс изготовления почти не изменился.

Современные технологии изготовления шин позволяют контролировать процесс производства настолько точно, что они уже обладают оптимальной формой и характеристиками еще до того, как они попадают на автомобиль. Большинство производителей шин проводят интенсивное тестирование, чтобы гарантировать, что их продукция готова к эффективному использованию даже без предварительной обкатки.

Тем не менее, обкатывать шины все же стоит. Обкатка нужна, чтобы:

снять остатки смазки с шин;

крепче соединить слои шины;

обеспечить максимальное сцепление протектора с дорогой.

Рекомендуется проехать 200-300 км, в течение которых рекомендуется не превышать скорость 100-120 км/ч и избегать резких торможений и поворотов. После обкатки шум от шин уменьшается, а сцепление с дорогой становится лучше.

Так что, хотя современные шины не нуждаются в такой обкатке, как раньше, все же рекомендуется им дать "прикататься". Это поможет вам лучше почувствовать ваш автомобиль и обеспечит более безопасную езду.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как понять, что пора менять шины. Дело в том, что они являются ключевым аспектом безопасности и эффективности вождения.