Машине 14 лет: в Украине продают старый Bugatti за миллион долларов, реакция соцсетей (фото)

Автомобиль разгоняется с нуля до сотни за 2,5 секунды

Некоторые объявления на площадках с продаж авто могут показаться несколько фантастическими для многих автолюбителей. В частности, на одной из площадок продают авто за миллион долларов, хотя ему уже 14 лет.

Речь идет о коллекционной Bugatti Veyron Super Sport, выпущенной в 2010 году. Соответствующее объявление размещено на странице Autobazar_ua1 в Инстаграмме.

Bugatti Veyron Super Sport

Эта модель поражает не только своими техническими характеристиками, но и эстетическим дизайном, что оставляет впечатление даже спустя годы. Благодаря своему мощному 8-литровому двигателю с 16 цилиндрами и четырьмя турбонаддувами, этот автомобиль способен разгоняться до безумных скоростей. Мощность двигателя составляет 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость превышает 400 км/ч, что означает один из самых быстрых серийных автомобилей в мире. Разгон до сотни занимает всего 2,5 секунды.

В соцсетях считают такую цену значительно завышенной, хотя в 2010 году Bugatti Veyron Super Sport стоил 2,4 миллиона долларов. Публикуем самые интересные комментарии, по нашему мнению.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине выставили на продажу разорванный пополам спорткар 2023 года выпуска. Автомобиль имеет пробег всего 2 тысячи километров.