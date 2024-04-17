У кого могут мобилизовать авто уже в мае: виды авто, которые нужны ВСУ

Новый закон предусматривает военно-транспортную обязанность

Президент Украины подписал законопроект №10449 о мобилизации. Он вступает в силу спустя 30 дней после публикации документа. Это означает, что первые ограничения для водителей могут применяться уже с 17 мая. В документе, напоминаем, есть положение о мобилизации автотранспорта и ограничение в праве вождения авто для уклоняющихся от мобилизации авто.

В частности, типы, марки и количество транспортных средств будет устанавливаться Мобилизационным планом Украины. А самим изьятием будут заниматься представители военкоматов, ГУР или СБУ.

Как уверяют эксперты, легковые авто забирать не будут. Тем не менее, армии нужны пикапы, грузовики, микроавтобусы, а также вся специальная техника — от тракторов и до экскаваторов. Они должны подходить для перевозки личного состава, боеприпасов, а также выполнять спецзадания в условиях бездорожья. Как говорят сами военные, оптимальными для перевозки личного состава являются рамные внедорожники и пикапы с полным приводом.

Такие машины в первую очередь будут мобилизовывать у юридических лиц, а 90% населения не из-за чего беспокоиться.

Ранее "Телеграф" также писал, что политтехнолог жестко прошелся по депутатам, проголосовавшим за закон о мобилизации. Он считает нормы мобилизации авто полным абсурдом, а также, что народные избранники должны сначала показать собственный пример.