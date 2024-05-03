Гарантия 80 тысяч км: представлена новая версия самой известной off-road шины в мире

Последовательница KO2 имеет улучшенный протектор с более высокими характеристиками износа и сцепления со снегом

Опираясь на почти 10-летний опыт использования KO2, BFGoodrich обещает улучшение по всем основным параметрам для своей вездеходной шины следующего поколения. А уже к началу 2026 года она будет предлагаться в более чем 100 размерах, подходящих для разных автомобилей.

"Легендарная долговечность BFGoodrich Tyres ужесточилась с созданием шины All-Terrain KO3", — сообщил Гарольд Филлипс, глобальный генеральный менеджер BFGoodrich.

Чем будет отличаться КО3

KO3 будет иметь новый рисунок протектора, предназначенный для улучшения износа, особенно на гравийных поверхностях. BFGoodrich утверждает, что площадь основания с трехмерными фиксирующими канавками во всю глубину будет способствовать равномерному износу со временем. Сцепление с грязью и снегом также улучшено по сравнению с KO2; новая шина получила рейтинг Three-Peak Mountain Snowflake за эксплуатацию в суровых условиях снега. Зубчатые плечевые зоны шины и грязеотталкивающие планки специально предназначены для улучшения сцепления с дорогой.

Благодаря новому составу шин, специально разработанному для вездеходного использования, их прочность также улучшилась. Это подтверждает гарантия на 50 тысяч миль (80 тысяч км).

Когда КО3 появится на рынке

Новые шины появятся в продаже к концу мая 2024 г. в 13 типоразмерах от 305/70R16 до 295/60R20. Еще 17 размеров появятся в августе, а в октябре KO3 будет доступен для 22-дюймовых колес. Внедрение завершится в 2026 году, когда будет доступно более 100 размеров для любых моделей: от пикапов и внедорожников до гоночных машин, изготовленных по индивидуальному заказу.

Пока не известно, какой будет цена на новые КО3 в Украине, но отметим, что стоимость предыдущей модели этой марки в зависимости от радиуса стартует от 7 тыс. грн. У всесезонной резины KO2 есть возможностью эксплуатации в летний период.

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