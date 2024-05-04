А ключики внутри! Что делать, если авто захлопнулось, действенные советы водителям

Главное — не паниковать

Утрата ключей или их оставление внутри автомобиля может стать неприятным сюрпризом для любого водителя. Часто бывает, что водитель разгружает машину, а дверцы авто захлопываются из-за ветра. Ключи в этом случае часто остаются внутри. Возможно ли открыть двери авто самостоятельно, рассказываем в материале.

Первое, что нужно знать, так это то, что не стоит паниковать. Так можно только усугубить ситуацию. Успокойтесь и убедитесь, что вся дверь действительно закрыта. Иногда одна из дверей может остаться открытой. Если в авто остался ребенок, не теряйте ни минуты — вызывайте спасателей.

Вспомните, есть ли у вас запасной ключ или карта, которую можно использовать для открывания дверей. Иногда владельцы авто забывают об этом.

Эксперты не советуют использовать инструменты для того, чтобы открыть авто самостоятельно. Можно так повредить замок и дверь, что ремонт обойдется гораздо дороже, чем обращение к профессионалам (профессиональным взломщикам).

Открыть окно

Есть еще один способ быстро открыть авто, обычно используемое в тех случаях, когда в салоне остался ребенок. Для этого требуется скотч или изоляционная лента. Наклейте скотч на стекло, как показано на видео. Далее осторожно тяните за "хвостик", опуская стекло. Это позволит просунуть руку, чтобы открыть дверь автомобиля самостоятельно изнутри. Более подробно об этом способе смотрите в видео.

Ранее "Телеграф" описывал простой способ отполировать собственное авто. Для этого не понадобятся дорогие пасты и инструменты – это средство есть у каждого дома.