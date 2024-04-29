Один из самых грязных в вашем авто: почему этот элемент никто не моет и как правильно это делать

Никто не моет этот элемент в авто

Один из самых грязных элементов в вашем автомобиле – ремни безопасности. Эти важные детали, обеспечивающие вашу безопасность на дороге, часто остаются без внимания при мытье машины. Они постоянно находятся в контакте с вашей одеждой и кожей.

Ремни безопасности могут накапливать грязь, пыль и пот. Поэтому, если вы хотите сохранить свой автомобиль в безупречном состоянии и гарантировать свою безопасность на дороге, мытье ремней безопасности – это важная процедура. Как правильно это сделать, рассказывает jetesteticautomotiva.

Как помыть ремни безопасности

Можно использовать мокрую тряпку с моющим средством, но это не совсем удобно. Потому народные умельцы придумали лайфхак, как помыть ремни безопасности на мойке самообслуживания.

Извлеките ремень и заденьте его за дверцу с внешней стороны, после чего закройте ее. Это позволит вам легко очистить ремни безопасности, не тратя дополнительного усилия. Вымойте ремни с водой и пеной, смывая грязь. Затем протрите их сухой тряпкой. Конечно, воск использовать не следует.

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