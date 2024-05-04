А ключики то всередині! Що робити, якщо авто захлопнулось, дієві поради водіям

Головне — не панікувати

Втрата ключів або їх залишення всередині автомобіля може стати неприємним сюрпризом для будь-якого водія. Часто буває, що водій розвантажує машину, а дверки авто захлопуються через вітер. Ключі в такому випадку часто залишаються всередині. Чи можливо відкрити двері авто самотужки, розповідаємо у матеріалі.

Перше, що потрібно знати, так це те, що не варто панікувати. Так можна лише погіршити ситуацію. Заспокойтесь і переконайтесь, що всі двері справді зачинено. Іноді одна з дверок може залишитись відчиненою. Якщо в авто залишилась дитина, не гайте ні хвилини — викликайте рятувальників.

Згадайте, чи є у вас запасний ключ або карта, яку можна використати для відкриття дверей. Іноді власники авто забувають про це.

Експерти не радять використовувати інструменти задля того, щоб відчинити авто самотужки. Можна так пошкодити замок та двері, що ремонт коштуватиме набагато дорожче, ніж звернення до професіоналів.

Відчинити вікно

Є ще один спосіб швидко відчинити авто, яке зазвичай використовується у тих випадках, коли у салоні залишилась дитина. Для цього потрібен скотч або ізоляційна стрічка. Наклейте скотч на скло, як показано на відео. Далі обережно тягніть за "хвостик", опускаючи скло. Це дозволить просунути руку, щоб відкрити дверку авто самостійно зсередини. Більше про цей спосіб дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" описував простий спосіб відполірувати власне авто. Для цього не знадобляться дорогі пасти та інструменти — цей засіб є у кожного вдома.