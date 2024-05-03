Накупил изумрудов и люксовых авто: беглому экс-генералу СБУ озвучено новое подозрение

Он покинул территорию Украины еще летом 2022 года.

В пятницу, 3 мая, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в незаконном обогащении экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ). Речь идет о беглеце Андрее Наумове, которого в конце декабря 2023 года выпустили из сербской тюрьмы.

Находясь на руководящих должностях, он приобрел активы на общую сумму в 32,7 млн грн, купил два роскошных автомобиля Toyota Land Cruiser 200 (2,3 млн грн) и BMW X6 xDrive40d (€116 000), зарегистрированных на жену и ее отца. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Во взаимодействии с Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции и Офисом Генпрокурора, Бюро обнаружило у бывшего должностного лица Службы приобретение необоснованных активов на общую сумму 32,7 млн грн", ― говорится в сообщении.

Кроме автомобилей, в собственности Наумова обнаружили еще два изумруда. Стоимость каждого составляет более 6500 евро.

В ДБР напомнили, что ранее Наумову уже сообщали подозрения по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК. Речь идет о злоупотреблении служебным положением и завладении, растрате или присвоении имущества из-за злоупотребления.

Ему также вручили подозрение в мошенническом завладении суммой более 3,2 млн гривен. Речь идет о периоде с 2019 по 2021 годы, когда Наумов являлся руководителем государственного предприятия. Он объявлен в международный розыск.

Напомним, Андрей Наумов скрылся из Украины еще в июне 2022 года. В июле он был задержан, когда из Сербии хотел уехать в Северную Македонию.

Наумова обвинили в отмывании денег и приговорили к году тюрьмы, но отказались экстрадировать в Украину. Сербские власти сослались на необходимость защиты жизни Наумова. Вроде бы он может стать объектом политических преследований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ГБР вручило подозрение экс-начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Командование Сил логистики ВСУ. Это уже не первое подозрение, врученное лицу от Бюро.