Власник СТО назвав 3 моделі авто, ходова яких "з’їсть" всю вашу зарплату

Усі вони є "американцями"

Є автомобілі, які по факту вважаються бюджетними, але насправді вони дорогі по ходовій. Усі вони — "американці".

Власник СТО у Києві розповів, ходова частина яких моделей може фактично "з’їсти" усю вашу зарплату. Відповідне відео опубліковане на сторінці g17_service.

Ford Fusion

При невеликих пробігах у цьому авто виникають сторонні шуми, які змушують замінювати деякі елементи підвіски. Зазвичай це важелі та тяги. А ще Ford Fusion дуже дорогий в обслуговуванні.

Nissan Altima

Американський варіант Nissan Altima має ті ж самі проблеми, що й Ford Fusion. Він вважається бюджетним варіантом на ринку, але по ходовій — дорогим.

Skoda Superb

Автор відео зазначає, що перед в цього авто від Audi, а ззаду встановлена балка. Це він має на увазі, що вартість ходової просто шалена — щоб змінити всі важілі, потрібно приблизно 10 тисяч.

Як дізнатись, що потрібно ремонтувати ходову?

Є кілька ознак, які можуть свідчити про те, що потрібно ремонтувати ходову автомобіля. Зокрема, це вібрації, неоднакове зношення шин, сторонні звуки та інші.

Якщо ви відчуваєте вібрації в кермі або в сидінні під час руху, це може бути знаком проблем з ходовою частиною. Нерівномірне або швидке зношування шин може свідчити про проблеми з розвалом або сходженням коліс. Деякі гучні звуки, які чути з-під автомобіля, особливо під час руху або поворотів, можуть бути пов'язані з проблемами у ходовій частині.Якщо автомобіль неправильно реагує на керування, наприклад, схильний до відхилень або не стабільний на дорозі, це також вказує на проблеми з ходовою.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у квітні Volvo продала рекордну кількість електрокарів. Одна з моделей побила всі рекорди.