"Вооружился" макияжем и юбкой: на Закарпатье поймали уклониста, пытавшегося сбежать в Румынию (видео)

Выдавал себя за свою сестру

Военнообязанные мужчины, стремясь пересечь государственную границу с Украиной, чтобы избежать мобилизации, прибегают к все более креативным идеям. Так вблизи границы с Румынией был замечен мужчина, который переоделся в женскую одежду, "вооружился" макияжем и паспортом сестры.

Об этом сообщили работники Государственной пограничной службы, которые и задержали мужчину. Отмечается, что правонарушителя ожидает суд.

"44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией. "Фешн-лук", макияж с париком – именно в таком виде, имея с собой паспорт сестры, украинец прибыл в Закарпатье", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничный наряд быстро разоблачил маневр с переодеванием "туристки", даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он – гражданка Украины.

На видео также заметно, что у мужчины сильно поцарапаны руки. По его словам, травмировался он во время прохождения пути.

Относительно нарушителя был составлен протокол об админправонарушении.

Напомним, что в Украине могут измениться правила пересечения границы. Как ожидается, этого следует ожидать после вступления в силу закона о мобилизации. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, речь идет о том, что правительство должно привести свои нормативные документы в соответствие с требованиями закона о мобилизации, который должен вступить в силу с 18 мая.

Ранее "Телеграф" писал, что украинскую границу почти каждый день пытаются перейти уклонисты от мобилизации. При этом их не останавливает даже угроза смерти: с начала полномасштабной войны не менее 30 человек погибли, пытаясь пересечь границу. Андрей Демченко подчеркнул, что украинцы его удивляют – например тем, что платят огромные деньги "проводникам", без каких-либо встреч или мер безопасности.