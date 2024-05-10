Як перетворити звичайне авто на песомобіль: головні правила безпечної поїздки з тваринами

Тварина може сильно нервувати в новій обстановці, тому потрібно убезпечити її та інших

В Україні не заборонено їздити машиною із собаками чи іншими домашніми тваринами. Більше того, правилами дорожнього руху це поки що теж ніяк не регламентується, хоча чотирилапі іноді більш дисципліновано дотримуються ПДР.

І хоч у Верховної Ради була спроба внести зміни до ПДР щодо перевезення тварин, проєкт закону поки що так і залишився проєкт. Однак, вирушаючи в поїздку з чотирилапими друзями, потрібно подбати про безпеку та комфорт як свою, так і тварини.

Підготуйте все необхідне

Поїздка на авто – це завжди стрес для собаки. Перш ніж кудись вирушити, переконайтеся, що взяли з собою всі улюблені штучки вашого вихованця: його іграшки, миску для води та їжі, а також інші спеціальні засоби, які можуть знадобитися під час поїздки.

Використовуйте спеціальні переноски або ремінь безпеки

Коли ваш вихованець знаходиться в автомобілі, він має бути надійно захищений від можливих небезпек. Простіше кажучи, зафіксований. Для цього використовуйте спеціальні переноски або ремені безпеки, які призначені для подорожі з тваринами. Це допоможе запобігти травмам у разі аварії та убезпечити собаку та інших пасажирам. Також не дозволяйте собаці висуватись у вікно. Насамперед це нашкодить самій тварині.

Не залишайте улюбленця у гарячій машині

У спеку температура у машині може дуже швидко піднятися. Не залишайте собаку у закритій машині без вентиляції навіть на короткий час. Якщо вам все ж таки потрібно залишити припарковане авто, переконайтеся, що собака в безпеці, у неї є вода і доступ до свіжого повітря.

Плануйте зупинки

Якщо поїздка розрахована на три й більше годин, регулярні зупинки не тільки дозволять вашому вихованцю розслабитися та сходити до туалету, але й сприятимуть його загальному комфорту. Вибирайте безпечні місця для зупинок, де собака зможе погуляти під наглядом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у київському метро дозволять безкоштовно перевозити собак. Щоправда, є низка умов.