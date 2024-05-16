Бросали на асфальт и выкручивали руки: около десятка полицейских во Львове приехали задерживать девушку на велосипеде (видео)

Задерживали велосипедистку так, что ей понадобилась скорая

В сети появилось видео, на котором полицейские во Львове жестоко задержали велосипедистку, якобы нарушившую ПДД. Она ехала по тротуару после того, как закончилась велосипедная дорожка.

Поводом к задержанию стало то, что девушка отказалась предоставить документы. Патруль намеревался доставить ее в участок для уточнения данных.

На место происшествия съехалось почти десяток вело- и автопатрулей, а также следственно-оперативная группа. В какой-то момент один из патрульных просто бросил велосипедистку на асфальт и принялся заламывать ей руки. Остальные полицейские спокойно наблюдали за ситуацией. В результате, в отделение для девушки вызвали скорую, врачи которой заметили, что она нуждается в госпитализации.

К тому же полицейские не разрешали даже адекватно оказать помощь в карете скорой. Также не допускали к ней юристов и вообще вели себя грубо.

В управлении Патрульной полиции Львовской области уже прокомментировали эти обстоятельства. По их словам, по факту происшествия, для проверки законности действий полицейских, начато служебное расследование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще одну девушку избили возле отделения полиции в Одессе. Она обвинила работника ТЦК в нападении.