Украинцы в Европе могут нарваться на крупный штраф за одну выходку за рулем: у нас это не запрещено

Чтобы путешествие прошло гладко, важно заранее ознакомиться с испанским дорожным законодательством

Испания – страна ярких красок, вкусной кухни и богатой культуры. Однако для украинцев, решивших исследовать ее живописные уголки на собственном или арендованном автомобиле, важно знать о местных правилах дорожного движения, иначе не поможет даже страховка.

Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности, а испанские власти весьма серьезно относятся к безопасности на дорогах. Испания имеет одни из самых строгих правил дорожного движения в Европе.

На какие штрафы можно нарваться в Испании

Начнем с мелких, но важных нюансов. Разговоры по телефону без гарнитуры, громкая музыка в жилых кварталах или использование сигнала без причины могут обернуться штрафом в 80-100 евро. Курение или разговоры по мобильному на автозаправочных станциях также запрещены и караются штрафом около 90 евро. А вот высовывание частей тела из окна может стоить от 80 до 100 евро.

Более серьезные нарушения, такие как вождение босиком, без футболки, еда или макияж за рулем, могут стоить вам 200 евро. Не стоит также забывать об аварийном оборудовании в машине – его отсутствие также грозит штрафом в 200 евро. Наушники или шапки за рулем обойдутся в ту же сумму.

Но самые крупные штрафы ждут тех, кто пренебрегает основными правилами безопасности. Вождение в нетрезвом виде может обойтись в 500-1000 евро, а проезд на красный свет – в 200-300 евро. Превышение скорости карается штрафами от 100 до 600 евро в зависимости от степени нарушения. Беспричинное резкое торможение или остановка на дороге может стоить 500 евро.

Стоит помнить, что испанские власти очень серьезно относятся к защите окружающей среды. Выбрасывание окурков из окна машины может привести к штрафу в 200 евро, а мытье или ремонт автомобиля прямо на улице – к колоссальному штрафу в 3000 евро. Парковка на песке охраняемой природной территории может обойтись аж в 6000 евро!

Не стоит также забывать о документах. Их отсутствие или отсутствие регистрационных номеров может привести к штрафу до 1500 евро. А наличие блокиратора радара легко обнаружит инспектор, и это будет стоить вам 6000 евро.

Штрафы рекомендуется оплачивать на месте наличными или в течение 20 дней через интернет со скидкой 50%. Уведомления о штрафах приходят по адресу регистрации водителя или владельца машины.

Испанские власти стремятся приучить водителей к безопасному вождению, поэтому соблюдение правил позволит избежать неприятностей. Путешествуя по Испании, важно соблюдать местные правила дорожного движения.

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