Чем лучше заправлять генератор: помните эти правила, чтобы не сделать только хуже

Никогда не заправляйте генератор во время работы

В Украине начали снова выключать свет – действуют как графики экстренных отключений, так и плановых почасовых. В связи с этим украинцы снова достают свои генераторы, которые были куплены во время прошлых блекаутов, или покупают новые.

Генератор работает на бензине, значит, понадобится еще канистра для того, чтобы всегда иметь запас горючего. Но какой именно бензин подходит, а какое может испортить устройство, мало кто знает. Ведь когда генератор сломается в самый ненужный момент, это будет очень неприятно. Поэтому сегодня "Телеграф" решил остановиться на моментах, связанных с покупкой и правильной заправкой генератора.

Правила заправки генератора

Первое, что следует знать, так это то, что перед эксплуатацией прибора нужно прочесть инструкцию. А не после того, как вы безуспешно пытались его завести. Конечно, бывает, что инструкции нет, особенно если покупали генератор не новым.

Первое правило: никогда не заливайте бензин в работающий генератор. Да, бывает, что ничего страшного не произойдет, но правила безопасности никто не отменял. Бензин — легко воспламеняющееся вещество и при малейшей искре будет пожар. Генератор при работе нагревается, и, попав на горячую поверхность, бензин может загореться. Потому генератор необходимо остудить перед заправкой.

Какой бензин подходит

По сути для бензинового генератора подходит фактически любой бензин, не считая тех видов, которые имеют этанол в себе. Спиртовой бензин не подходит для генераторов (речь идет о Е85 и других смесях). Идеальным будет бензин А-92. Можно заливать и А-95, но он дороже, а эффект такой же. Не заливайте дизель в бензиновый генератор и наоборот.

Нужно ли заливать масло в генератор

Генератор, как и любой двигатель, нуждается в смазке. Это означает, что ему нужно автомобильное масло. Обычно в генераторе для масла предусмотрен специальный бачок. Но если его нет, значит, масло нужно доливать прямо в бензин. Обычно соотношение смазки и бензина составляет 1 к 50, но бывают и другие требования. В этом случае требуется инструкция. Также часто производитель добавляет к генератору мерный стакан, помогающий определить, сколько масла нужно на определенное количество бензина. Помните, что доливать масло в бачок нужно только при выключенном генераторе. А если вы смешиваете масло и дизель, то делайте это чуть дальше от устройства.

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