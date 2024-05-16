Чим краще заправляти генератор: пам'ятайте ці правила, аби не зробити тільки гірше

Ніколи не заправляйте генератор під час роботи

В Україні почали знову вимикати світло — діють як графіки екстрених вимкнень, так і планових погодинних. У зв’язку з цим українці знову дістають свої генератори, які були куплені під час минулих блекаутів, або й купують нові.

Генератор працює на бензині, отже, знадобиться ще каністра для того, щоб мати завжди запас пального. Та який саме бензин підходить, а який може зіпсувати пристрій, мало хто знає. Адже коли генератор зламається у найбільш непотрібний момент, це буде дуже неприємно. Тому сьогодні "Телеграф" вирішив зупинитись на моментах, пов’язаних з купівлею та правильною заправкою генератора.

Правила заправки генератора

Перше, що варто знати, так це те, що перед експлуатацією приладу потрібно прочитати інструкцію. А не після того, як ви без успіху намагались його завести. Звісно, буває, що інструкції немає, особливо якщо купували генератор у вживаному стані.

Перше правило: ніколи не заливайте бензин у генератор, який зараз працює. Так, буває, що нічого страшного не відбудеться, але правила безпеки ніхто не скасовував. Бензин — речовина, що легко загоряється, і при найменшій іскрі буде пожежа. Генератор під час роботи нагрівається, і, потрапивши на гарячу поверхню, бензин може загорітись. Тому треба генератор ще й остудити перед заправкою.

Який бензин підходить

Насправді для бензинового генератора підходить практично будь-який бензин, крім тих видів, які мають етанол в собі. Спиртовий бензин не підходить для генераторів (йдеться про Е85 та інші суміші). Ідеальним буде А-92 бензин. Можна заливати і А-95, але він дорожчий, а ефект такий же. Ніколи не заливайте дизель в бензиновий генератор і навпаки.

Чи треба заливати масло в генератор

Генератор, як і будь-який двигун, потребує змащування. Це означає, що йому потрібне автомобільне мастило. Зазвичай в генераторі для мастила передбачений спеціальний бачок. Але якщо його немає, значить, оливу потрібно доливати просто в бензин. Зазвичай співвідношення мастила і бензину складає 1 до 50, але бувають і інші показники. У цьому випадку потрібна інструкція. Також часто виробник додає до генератора мірний стакан, який допомагає визначити, скільки мастила потрібно на певну кількість бензину. Пам’ятайте, що доливати мастило в бачок потрібно лише при вимкненому генераторі. А якщо ви змішуєте мастило та дизель, то робіть це трохи далі від пристрою.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені створили бездротову зарядку, яка дозволяє підживлювати електрокар за 20 хвилин. Система забирає енергію з електромережі, перетворюючи її на високочастотний змінний струм.