Аварийные отключения света вводятся во всех регионах Украины: в "Укрэнерго" сообщили дни и часы

До облэнерго доведены лимиты потребления

Отключения света догонят в любом регионе Украины, все из-за террористических ударов россиян по энергоструктуре. Контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей внедряет "Укрэнерго".

Информация об этом появилась на официальном телеграмм-канале компании. Сегодня, 15 мая, отключения начались с 19:25 и продлятся до 22:00. В четверг, 16 мая ситуация обострится.

"Завтра, 16 мая, с 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений (ГПО). Это поможет сделать контролируемые отключения более предполагаемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления каждого региона.

"Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — пишут в компании.

Причинами ограничений называют увеличение потребления электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что по Украине аварийно отключают свет. Мы писали, в каких областях будут ограничения.