Похоже на извращение: зачем советские водители надевали на фаркоп резиновую игрушку

Этот простой аксессуар стал неотъемлемой частью автомобильной культуры

В советской автомобильной культуре существовали множество традиций, кажущихся нам сегодня странными. Одной из них можно считать надевание резиновых игрушек на фаркопы машин.

Фаркоп — это устройство, благодаря которому прицеп цеплялся к авто. Сцепной шар для этого устройства часто делали из обычной стали, которая которая попросту ржавела.

Зачем водители в СССР надевали на фаркоп резиновую игрушку

Этот забавный обычай внешне выглядел нелепо, но на самом деле имел свои причины и смыслы. Поскольку фаркоп постоянно находился наружу, подвергаясь внешним воздействиям — грязь, дождь, снег и прочее, игрушка предотвращала от загрязнений его поверхность.

Кроме того, чтобы уменьшить износ сцепного шара, автолюбители применяли солидол или графитную смазку. Поэтому игрушку также использовали, чтобы избежать загрязнения одежды при работе вокруг автомобиля.

Ну и наконец, игрушка на сцепной шар фаркопа предотвращала потенциальные травматические ситуации. Проще говоря, берегла неуклюжих пешеходов от ушибов и синяков.

Но давайте также не забывать, что резиновые игрушки на фаркопах не только служили практической цели, но и добавляли нотку индивидуальности транспортному средству. Особо популярным было натягивание маленькой игрушки целиком либо только ее головы. Правда, в последнем случае это часто выглядело жутковато.

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