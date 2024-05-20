Усе злетить в повітря: 5 речей, які ніколи не можна залишати в авто

Ці речі можуть призвести до пожежі і навіть вибуху

Літо приносить з собою не лише сонячні дні та можливість вирушити в подорож, але й певні небезпеки для водіїв. Деякі речі, залишені в автомобілі, можуть спричинити серйозні проблеми. Наприклад, вибухи.

Розглянемо, що ніколи не варто залишати в авто, особливо у спекотний сезон. Це звичні для усіх водіїв та пасажирів речі.

Павербанк

Сучасний водій часто має при собі павербанк, щоб завжди бути на зв'язку. Але, залишений у машині на сонці, цей пристрій може перетворитися на небезпечну бомбу. Висока температура спричиняє перегрівання батареї, що може призвести до її вибуху.

Запальничка

Звичайна запальничка може стати джерелом великої небезпеки влітку. Через високу температуру газ всередині розширюється, і запальничка може вибухнути. Це може статися навіть у закритому авто, залишеному під прямим сонячним промінням.

Парфуми (духи)

Багато хто тримає парфуми в авто, щоб завжди мати можливість освіжитися. Однак, варто пам'ятати, що флакон з парфумами під дією високої температури може вибухнути. Це не тільки пошкодить салон автомобіля, але й може спричинити пожежу.

Пляшка з водою

Здається, звичайна пляшка з водою не може завдати шкоди. Проте, залишена на центральній консолі, вона може зіграти злий жарт. Пряме сонячне світло, пройшовши крізь прозору воду, заломлюється та може спричинити загоряння обшивки.

Запаковані снеки (чипси)

Чипси та інші запаковані снеки, залишені в авто, не тільки швидко зіпсуються під впливом високої температури, але й можуть стати потенційно небезпечними. Пакет із чипсами під тиском тепла може лопнути. У спекотних умовах повітря всередині пакету розширюється, що створює підвищений тиск на упаковку. Якщо температура занадто висока, це може призвести до того, що пакет лусне. Це не тільки забруднить салон автомобіля, але й може налякати водія чи пасажирів під час керування авто.

Також не варто залишати в авто у спеку різноманітні аерозолі та різні електронні пристрої. Наприклад, планшети, смартфони та інше.

Раніше "Телеграф" розповідав про недбалість в автосервісі, через яку можна злетіти з дороги. Вона пов'язана з люфтом керма.