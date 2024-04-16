На автобазаре в Киеве можно купить недорогие и качественные авто до 10000 долларов: есть даже Infiniti

Есть много предложений на любой вкус

Что делает человек, желающий купить авто? Прежде всего, заходит в Интернет и просматривает имеющиеся предложения. Это помогает сориентироваться в нужной модели, а также по сумме, которую нужно выделить на покупку "железной ласточки". Но если нужен очный обзор или будущий покупатель не может определиться с нужной моделью, значит, пришло время идти на автобазар. Таких рынков по Украине достаточно. Один из самых больших — в Киеве.

На автобазаре в столице представлено множество машин в разных ценовых категориях, состояниях и т.п. Сегодня расскажем о недорогих и качественных авто по цене до 7 тысяч долларов. Соответствующее видео с обзором предложений на рынке опубликовано на Youtube-канале VOVAUTO.

Обзор предложений на рынке в Киеве до 10000 долларов

Skoda Octavia A5 — 7700 долларов

Автомобиль 2011 года выпуска оснащен 1,6-литровым дизельным мотором. Пробег авто указан – 230 тысяч километров.

Honda Civic — 6800 долларов

По этой цене предлагают приобрести автомобиль Honda Civic 2008 года выпуска. Пробег составляет 197 тысяч километров. Этот автомобиль имеет АКПП и установленное газобаллонное оборудование. Автомобиль в максимальной комплектации.

Пассажирский Citroen Berlingo можно купить за 8900 долларов в Киеве. Автомобиль 2014 года выпуска оснащен 1,6-литровым дизельным двигателем. Пробег составляет 220 тысяч километров.

Chevrolet Aveo — 4500 долларов

Трехдверный Chevrolet Aveo можно купить за 4500 долларов. Автомобиль 2010 года выпуска имеет 175 тысяч пробега и 1,5-литровый дизельный мотор. Установлено ГБО.

Infiniti — 8999 долларов

Этот Infiniti G25 продается за 9 тысяч долларов. Автомобиль 2010 года имеет полный повод, максимальную комплектацию. Пробег – 165 тысяч километров. Двигатель – 2,5-литровый, бензиновый.

Другие предложения можно посмотреть в видео автоблогера. Или посетите авторынок в Киеве.

Ранее "Телеграф" писал о предложениях на авторынке онлайн. Есть довольно неплохие экземпляры для тех, кому нужна надежная, но недорогая "рабочая лошадка".