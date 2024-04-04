Renault обновила компактный кроссовер, доступный в Украине (фото)

Модель получила более привлекательную внешность и обновилась внутри

Французская компания Renault провела рестайлинг компактного кроссовера Captur. Так, более мощный собрат Clio сильно модернизирован, но сохранил возможность выбора между бензиновым и гибридным двигателем. Он получил новую комплектацию под названием Esprit Alpine.

Об этом сообщает Motor1. В частности, Captur 2024 следует последнему слову дизайна с яркими светодиодными дневными ходовыми огнями и рестайлинговым логотипом в виде бриллианта. Вся передняя панель была переделана, что не так часто случается на протяжении жизни автомобиля.

Позади изменений меньше: задние фонари сохранили форму буквы "С", но теперь имеют другую графику. Renault обновила свой значок на задней двери, чтобы соответствовать последнему фирменному стилю, и, похоже, фальшивые выхлопные трубы теперь остались в прошлом.

Renault Captur

Renault Captur

Новая комплектация Esprit Alpine заменит старую RS Line в верхней части модельного ряда. Покупатели смогут выбрать не менее 14 двухцветных окрасочных комбинаций и столько же цветов. Самый дешевый Captur 2024 года выпуска оснащается 17-дюймовыми стальными колесами, но в качестве опции можно установить диски того же размера или 19-дюймовые для Esprit Alpine.

Кроме изменений в дизайне передней части, измененных задних фонарей и ряда новых вариантов покраски и отделки, Captur был наиболее заметно обновлен внутри, где более качественные материалы, дополнительная комплектация и информационно развлекательная система нового поколения. Центральное место в обновленном салоне занимает новый 10,4-дюймовый вертикальный сенсорный экран, в который встроена новейшая информационно развлекательная платформа Renault OpenR Link, предлагающая множество новых функций подключения и зеркальное беспроводное отображение смартфона в стандартной комплектации.

В Captur 2024 Renault убирает всю кожу из салона субкомпактного кроссовера, а также избавляется от хрома. Новая обивка изготовлена из переработанных материалов на основе возобновляемых материалов, таких как конопля.

Практичность остается главным приоритетом для малого внедорожника Renault: заднее сиденье по-прежнему сдвигается назад на 160 мм, по всему салону расположено 24,7 литра отсеков для хранения, а объем багажника в случае приподнятых сидений составляет 536 литров.

Салон Renault Captur

Салон Renault Captur

На версию начального уровня французская марка установит трехцилиндровый бензиновый 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 90 л.с., который будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Четырехцилиндровый 1,3-литровый турбомотор мощностью 140 л.с. работает с той же механической коробкой передач. Более мощная версия 1,3-литрового двигателя развивает 160 "лошадей" и передает мощность на колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

В качестве альтернативы можно выбрать гибридную трансмиссию с 1,6-литровым бензиновым двигателем с естественным всасыванием мощностью 94 л.с. Его суммарная мощность составляет 145 л.с., и она всегда запускается в чисто электрическом режиме. Есть версия на LPG (сжиженном нефтяном газе) с трехцилиндровым 1,0-литровым турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. С полными баками бензина и сжиженного газа этот Captur со 100 литрами может проехать 684 мили.

Новый Renault Captur поступит в продажу в Европе в конце этого года. В Украине эта модель продается официально и доступна в двух комплектациях: Zen и Intense. Renault Captur предлагается на украинском рынке с бензиновым двигателем объемом 1.3 литра и мощностью 130 и 155 лошадиных сил. Что касается цены, то этот кроссовер у нас стоит от 956 700 грн. Что касается Esprit Alpine, то пока неизвестно, поступит ли эта версия в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что представлена новая версия самой популярной среди украинцев кроссовера. Впрочем, пока показана только "базовая" версия с передним приводом.