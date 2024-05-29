Огнем и ключом: как советские автолюбители чинили шины в домашних условиях

Удивительные приспособления, найденные в багажниках советских шоферов, сегодня могут поставить в тупик современного автовладельца

Советские шоферы были мастерами на все руки и держали в своих багажниках целый арсенал уникальных приспособлений для ремонта автомобилей в полевых условиях. Одним из таких интересных артефактов был вулканизационный брикет, устройство, о котором современные автовладельцы могут даже не догадываться.

Зажигательный ремонт

Сегодня многие шиномонтажники используют огонь для установки бескамерных шин. Достаточно плеснуть немного бензина под полунасаженную шину, подождать, пока пары станут легковоспламеняющимися, и поднести горящую палку. Вспышка и хлопок мгновенно садят шину на обод. Однако в советские годы бескамерных шин не существовало, и водители использовали огонь несколько иначе.

Во времена Второй мировой войны и позже шоферы часто прибегали к хитрости, чтобы заклеить камеру колеса. На поврежденный участок накладывали заплатку из сырого каучука, а сверху ставили старый поршень, в который наливали и поджигали бензин. Это создавало необходимую температуру для вулканизации резины.

Вулканизационный брикет: советский артефакт, отражающий инженерную смекалку

В послевоенные годы технологию усовершенствовали и появился вулканизационный брикет – инновационное приспособление, предназначенное для ремонта шин в дорожных условиях без использования бензина. Он был безопаснее и удобнее в обращении. Брикет представлял собой металлический лоток с горючей смесью, которая при воспламенении создавала необходимую температуру для вулканизации.

Чтобы снять покрышку просто во дворе, как многие и делали, часто мастерили специальные ключи. Советские автомобильные ключи отличались своей универсальностью. В условиях дефицита и ограниченного ассортимента инструментов, водители часто использовали один и тот же набор ключей для самых разных задач.

Для использования брикета необходимо было слегка разрыхлить горючий состав, поджечь его и наклеить брикет на место повреждения камеры, прижав струбциной. В результате нагревания сырой резины заплата надежно приклеивалась к камере. Процесс занимал около десяти минут, после чего шина была готова к дальнейшему использованию.

Но, конечно, не все было так легко и быстро. Основной недостаток брикетов заключался в их гигроскопичности – они легко впитывали влагу, что снижало их эффективность. Из-за длительного хранения в ящиках и багажниках брикеты часто отсыревали и становились бесполезными в нужный момент.

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