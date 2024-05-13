Кого принудительно доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая

Нардеп рассказал, как работали над новым законом о мобилизации и какие изменения ждут военнообязанных мужчин

18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью "Телеграфу" рассказал, в чем заключалась основная идея принятия документа и почему закон не станет инструментом для борьбы с уклонистами.

Принятие нового закона о мобилизации

Верховная Рада приняла закон о мобилизации 11 апреля после пяти месяцев обсуждений. В проект было подано 4 269 поправок. Можно ли говорить, что некоторые депутаты пытались затянуть принятие закона?

Минимум на полгода. Да, было четыре тысячи правок, но больше половины дублировались. 40 или 50 комитетских правок поглотили большую часть предложений. И, к слову, эти предложения были согласованы с теми же депутатами. Однако были и те, которые говорили: "комитетская правка поглотила мою, но я хочу, чтобы я выступал по этой правке — от своего имени". Поэтому "кому шашечки, а кому — работа".

Некий театр политических действий в первый день голосования в парламенте был. По регламенту, спикер был обязан ставить в подтверждение правки, которые не поддержаны комитетом — я был в зале до половины третьего ночи. Но на следующий день парламент был полон и проголосовал, несмотря на оговорку экспертов, мол, закон не пройдет.

Полгода обсуждений закона о военной помощи в Конгрессе США принесли Украине серьезные последствия. Пол года работы Верховной Рады над законом о мобилизации могли негативно отразиться на ситуации на фронте? Нет ли негативного отпечатка на войне из-за столь длительной работы над законом?

Я могу сказать только, что я знаю и ту информацию, которую могу позволить себе сказать. Нет. Называю публично озвученные цифры:

Украинская армия насчитывает 1,2 миллиона военнослужащих.

Воюют, из тех же цифр, которые я читал публично, примерно 300 тысяч. Условно говоря, у нас даже есть ресурсы для проведения ротаций боевых подразделений, которые непосредственно находятся на линии столкновения — на тыловые части. Поэтому думаю, что военное руководство сможет вычислять эту историю из численности как-то.

Демобилизация в Украине

15 апреля народные депутаты Юлия Яцик и Анна Скороход внесли проект закона "О внесении изменений о воинской обязанности и военной службе по проведению демобилизации". Он может быть принят?

Я думаю, что Юлия Яцик и Анна Скороход чаще бывают на фронте, чем я. Может быть, им виднее, как происходят военные действия, и они понимают, как вести войну? Может быть, они когда-нибудь заменят собой главнокомандующего? Но лично я сейчас не вижу механизмов демобилизации. А популизм в это время недопустим.

Но в законе о мобилизации такая норма была. Сначала комитет отклонил правку о демобилизации после 36 месяцев службы, которая должна была происходить без дополнительных решений Ставки. А потом вроде бы поддержал поправку о демобилизации по решению президента. Почему эта норма была изъята из закона?

Сырский через премьера публично обратился официальным решением Правительства. Он объяснил, почему демобилизацию сейчас физически и технически невозможно провести. Это было закрытое совещание, и я не могу разглашать всю информацию. Но комитет — представители всех политических сил — согласились.

То есть, на изъятие этой нормы настаивало военное руководство?

На изъятии этой нормы непосредственно настаивало военное руководство из-за решения Кабинета Министров. То есть, есть письмо от Сырского к премьер-министру. Есть решение правительства, которое было направлено в комитет. Далее были проведены соответствующие совещания, где были заслушаны представители сухопутных подразделений, представители всех разведок и так далее. После этих консультаций было принято решение.

А как вы считаете, правка о демобилизации вообще имела шансы на существование в законе?

Не имела. То есть военное руководство убедило нас в этой истории. Если бы мы понимали горизонт завершения войны — это одна история. В ГУР озвучивают, что прекращение активной фазы войны возможно где-то в середине 2025 года. А почему не в 2026 или в 2030 году? Потому что этого никто не знает. А военное руководство должно планировать минимум год-два. Для этого требуются силы и средства. Силы — это люди, средства — это военная техническая помощь или производящая ОПК.

Я довольно часто бываю на фронте. Да, солдаты устали, им тяжело. Это нужно говорить прямо и откровенно. Но не скажу, что все хотят демобилизоваться. Кто-то, конечно, хочет приехать к родным, к детям. Но большинство не понимает, как они могут демобилизоваться и уйти с линии боевого столкновения. Кто придет?

Поэтому я говорю в первую очередь о ротации, которую нужно сделать. И да, на мой взгляд, ротация возможна. В запасе есть минимум 200 тысяч, которых можно заменить теми, кто находится непосредственно на линии столкновения. При этом должны учить военных и постепенно обновлять подразделения. Но, как сказал Сырский — поймем это тогда, когда это заработает. К сожалению, пока есть случаи, когда военные в тыловых частях идут в СОЧ (самовольное оставление части) после сообщения об отправке их на передовую.

Поощрение военнообязанных мобилизоваться в ВСУ

Какие нормы в законе поощряют военнообязанных мобилизоваться и уходить воевать?

Можем говорить о таких изменениях, как денежное довольствие. Теперь бойцы на линии боевого столкновения будут получать не 100, а 170 тысяч гривен.

Это сможет потянуть Государственный бюджет?

Я не являюсь министром экономики. Я понимаю, что у нас бюджет и "недобюджет". Но каждое принятие таких норм согласовывается с Министерством финансов. Я думаю, что, скорее всего, это будет на средства других выплат. Ну, где-то надо будет, как говорится, "затянуть пояса".

В общем, по вашему мнению, закон будет способствовать улучшению результатов мобилизации?

Дело в том, что основная цель этого закона заключается не только в улучшении результатов мобилизации. Но и в том, чтобы понять, сколько в Украине военнообязанных.

Мы должны понимать, сколько у нас есть людей в резерве и так далее. Ведь военные этого, в принципе, не понимают. Мобилизация продолжается. Но понимание численности военнообязанных, которые могут быть привлечены в максимально короткие сроки, отсутствует. Этой информации нет.

К примеру, по данным ТЦК, Украина имеет 6 или 10 миллионов военнообязанных. А в реестрах, условно говоря, видит где-то 2 миллиона. Итак, основная цель этого закона была в том, чтобы ТЦК могли увидеть всех. Цель — в актуализации данных и запуске автономного военнообязанного кабинета.

Электронный кабинет

Электронный кабинет заработает с 18 мая. Расскажите, как именно будет происходить актуализация данных?

Например, есть граждане Украины, которые не находятся в базе "Оберег", но находятся в разных базах. Сейчас эти реестры объединяются между собой, чтобы актуализировать место жительства, место работы, образование, актуализировать родственников, телефон. Если всего этого нет, нужно сделать, чтобы ТЦК это видели.

Далее военкоматы будут для себя решать, каким образом выполнять мобилизационный план с учетом потребности. Но для этого уже есть другие законы. В частности, об ответственности…

А что гражданам делать, если возникнут проблемы с электронным кабинетом?

Обращаться в ЦНАП или идти в ТЦК. Я понимаю, что у нас люди психологически не хотят идти в ТЦК. Но когда гражданин обновит свои данные в электронном кабинете — верифицирует телефон, адрес проживания — он все равно получит повестку на прохождение ВВК.

Наказание за необновление данных

Если мы говорим о военнообязанных, которые не захотят обновить данные в электронном кабинете или прийти в ТЦК. Штрафы — действенный инструмент воздействия? Помогут ли штрафы ускорить процесс мобилизации?

Я вообще считаю, что механизм со штрафами точно не будет стимулировать повышение мобилизации. То есть, да, он улучшит мобилизацию. Но все равно будут люди, которые смогут заплатить один-два штрафа, а потом все равно спрятаться. Надо понимать, что люди, которые не хотят воевать, все равно будут искать как уклоняться.

На мой взгляд, проблема в другом. История о мобилизационной кампании была информационно провалена с самого начала. Вроде бы, если тебя мобилизуют — обязательно убьют, а если уже вручили повестку — обязательно отправят на "ноль".

Но нужно понимать, что на передовую попадает всего 10-15%. Все остальные мобилизованные занимают должности по куче других специальностей, которые на фронте нужны не меньше, чем в гражданской жизни. Нужны и простые бухгалтеры, экономисты, логисты и электрики. К тому же ни одному командиру не выгодно отправлять на ноль немотивированных людей.

Не получим ли мы постоянный поток людей, которые будут платить штрафы за не обновленные данные?

Я не думаю, что это будет системно. Во-первых, размер штрафа увеличивается. Речь идет о штрафах в размере около 25 тысяч, около 50 тысяч гривен. Не каждый сможет платить такие штрафы, которые будут предусмотрены. Так что точно не будет потока штрафов. Во-вторых, согласно Административному кодексу, после определенного штрафа человек может быть привлечен к уголовной ответственности.

Эти штрафы могут быть обжалованы?

Все может быть обжаловано. То же решение ТЦК может быть обжаловано, но все это долгий процесс. Не думаю, что мы получим множество судебных дел. Соревноваться с государством таким образом — это как стрелять себе в голову или повторить судьбу утопившихся в Тисе. Потому я не думаю, что будет много исков. А уклоняющийся человек все равно будет уклоняться.

Мы убрали такие непонятные нормы, как блокирование счетов. Знаете, к чему это приводило? Кто-то бросил клич, что после принятия закона будут блокировать счета: люди начали снимать наличные деньги. А когда пошли разговоры об ограничении продажи автомобилей — начали переоформлять авто. Это тоже маркер: мы сразу видели, как отреагирует общество. Ограничение прав на использование автомобиля осталось, но все остальное было убрано.

В каком случае человека могут ограничить в праве вождения?

"Оберег" будет совмещен фактически со всеми реестрами: демографическим, реестром водителей и так далее. Если проходят сроки и отдельные военнообязанные не обновили данные о себе, возможно будет распоряжение об ограничении управления транспортным средством. Пока не знаю, как это будет работать.

Еще один вопрос касается того, что ТЦК может отправлять по почте письмо об обязанности обновить данные. В противном случае происходит обращение в суд?

Это так не работает. Они вносят человека в базу уклонистов. И когда у такого гражданина будут проверять документы, патрульные могут увидеть его в базе. Тогда его обязаны принудительно доставить в ТЦК.

А что с судебным иском?

Та никто этим не занимается. Вы понимаете, какой штат должен быть в ТЦК, чтобы формировать судебные тяжбы.

Но закон это подразумевает. Я должна спросить: не создаст ли закон ситуацию, когда суды будут завалены делами?

Конечно, будет. Если будут обращения в суд. Конечно, суды не будут справляться с этим. Но вы должны понимать, что в этом новом законе предусмотрено решение суда без апелляции. Условно говоря, когда ТЦК обратятся в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощенная форма обращения — автоматизированная. И суд сразу будет выносить решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют.

Одна из дискуссий касается конфискации автомобилей. Можете ли разъяснить этот вопрос для граждан?

Будет подзаконный документ Министерства обороны. То есть, постановление Кабинета министров, которое будет определять, что это будет делать суд и только на добровольной основе.

То есть не может быть такого, что ТЦК останавливает и говорит: "о, у тебя два джипа, давайте мы один забираем". Такого, в принципе, и сейчас не может быть. И с принятия этого закона этого тоже не будет. То есть не надо переоформлять второй автомобиль.

Мы говорим именно об автомобилях. Если же вопрос об экскаваторах или тракторах — какая-то спецтехника может быть мобилизована. Но даже сейчас это регулируется: есть постановление Кабинета Министров по мобилизации транспортных средств. Это четкий механизм. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова пообещала, что документ будет принят в ближайшее время.

Возвращение мужчин из-за границы

Вы были на встрече депутатов с коллегами из Бундестага, на которой обсуждалось возвращение военнообязанных из-за границы. И это уже вторая страна, которая готова содействовать этому процессу. Расскажите, сможет ли помочь Германия?

Германия и Польша готовы возвращать соответствующих военнообязанных соответствующего возраста. Но для этого требуются межправительственные договоренности. Конкретный механизм не обсуждался.

Насколько я понимаю, если заработает механизм обмена информацией по реестрам, Германия могла бы создать условия, при которых дальнейшее проживание таких граждан в стране станет невозможным.

Но, на мой взгляд, даже если Украина начнет договариваться с Польшей и Германией, что определенный инструмент обмена информацией заработает, это приведет только к тому, что такие граждане просто переедут в другую страну.

То есть нет смысла пытаться обязать граждан вернуться из других стран?

Лично я смысла не вижу. Коллеги из Бундестага спросили, что нужно принять на уровне правительства для того, чтобы соответствующая категория украинских граждан поехала выполнять свой конституционный долг.

Почему они так говорят? Они возмущены! И поляки, и немцы не понимают, как во время войны в Украине наши граждане ездят по Европе. Мол, может, они лучше будут ездить на Леопарде, а не на Ламборгине?"

Мир не понимает, когда кто здесь воюет, а кто отсиживается в другой стране. Когда же говорим о демобилизации, это справедливость? Так давайте говорить и о справедливости относительно тех, кто здесь выполняет свой конституционный долг и сбежавших.