В Украине опустели заправки: названы 2 причины, почему резко упала продажа топлива

Куда делись все покупатели топлива, рассказывают эксперты

В Украине сильно упали продажи горючего. С начала года украинцы на 10-15% стали меньше покупать бензин, дизель и автогаз. А это 120 тысяч тонн горючего в месяц.

Так что топливный рынок Украины переполнен, и на АЗС есть лишнее топливо в большом количестве. Об этом "Бизнес-телеграфу" рассказали эксперты топливного рынка страны и представители сетей АЗС.

Почему в Украине уменьшается продажа топлива

Уже в течение трех месяцев этого года эксперты фиксируют снижение спроса на бензин. Падение ощутимо — 10% на дизель, 15% — на бензин, рассказал директор компании "А-95" Сергей Куюн. Владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин подтверждает эти цифры. "Да, продажа сейчас очень плохая… кошмарят ТЦК".

Сергей Куюн объясняет, что страна потребляет около 800 тонн дизеля и бензина в месяц. Минус 15% — это до 120 тонн "лишнего" горючего. Почему люди перестали заправлять свои автомобили? По мнению Куюна, это все из-за мобилизации. Мужчины в Украине воюют, соответственно, не ездят на собственных ТС. Другие скрываются от призыва, поэтому реже ездят на машине.

Другими причинами спада потребления топлива эксперты называют блокаду польско-украинской границы и массовость электрокаров. Что касается первой причины, то к этому мнению также склоняется Леушкин. В частности, что касается дизеля. Его возят не фурами, а перебрасывают через железную дорогу и порты.

Что касается электрокаров, то их количество существенно увеличилось на дорогах страны, продажи безумно возросли, и такая тенденция продолжается уже не один месяц. Они уже занимают 20% украинского авторынка. Это соответственно также отражается на уровне потребления горючего.

Больше читайте в материале "Телеграфа": " Последствия мобилизации или бум на электрокары? Почему в Украине резко упали продажи горючего"

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