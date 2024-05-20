Не только из-за острых предметов на дороге: почему внезапно лопается шина и как этого не допустить

Когда шина лопается на ходу, это не самая простая ситуация на дороге

Водить машину – это не только удовольствие, но и серьезная ответственность. Представьте себе: вы находитесь в пути, наслаждаясь поездкой, когда вдруг лопается шина.

Этот неожиданный инцидент может пугать, но правильная реакция и знание основных правил поведения помогут сделать ситуацию более контролируемой и безопасной. Но, прежде всего, шинам нужна регулярная проверка и правильное обслуживание.

Может ли шина лопнуть на ходу?

Да, шина может лопнуть во время движения, и случается это не так уже редко. Удары об острое, например, камни, металлические обломки или бордюры, могут привести к повреждениям шины, и в конечном итоге она взорвется во время движения. Износ также ведет к снижению ее прочности и увеличить вероятность повреждений, особенно при высоких скоростях.

Но очень важно следить за давлением в колёсах. Слишком накачанные шины могут перегреваться, в конечном итоге, взрываться. Особенно если авто перегружено. Но и недостаточное давление в шинах может приводить к износу и повреждению боковин, что также станет причиной разрыва.

Что делать, если шина лопнула на ходу

Первое и основное – не паникуйте. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на том, что вам нужно безопасно затормозить. При лопнувшей шине автомобилем управлять сложнее. Старайтесь держать руль крепко и постепенно снизить скорость. Помните, что резкое торможение может привести к потере контроля над автомобилем.

Включите аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других водителей о проблеме. Попытайтесь доехать до обочины, не останавливайтесь на проезжей части, если это возможно. Теперь нужно снять поврежденное колесо и осмотреть нишу и днище автомобиля. Это важно, потому что куски резины могут повредить тормозной шланг, тормозные трубки или бензопровод.

Если повреждений не обнаружено, можно установить запасное колесо. Не забудьте также проверить остальные шины на предмет повреждений.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя хранить шины на дисках друг на друга. Под давлением верхних шин нижние деформируются и теряют форму.