В России под Петербургом затонул понтон, есть жертвы

Двухтонный понтон с мотором был рассчитан для перевозки только 12 человек

На Большом пруду в Царском Селе под Санкт-Петербургом во время подготовки к празднованию Дня рождения Пушкина погиб человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

В ночь с 5 на 6 июня в Екатерининском парке Царского Села в Большом пруду перевернулся понтон с артистами и оборудованием. По данным местных СМИ, на борту понтона находились 24 человека, в том числе и дети.

В момент разворота судно, рассчитанное всего на 12 человек, опрокинулось на воде. В результате инцидента один человек погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили водитель понтона и три женщины-пассажирки. Остальные 20 человек были спасены экстренными службами, прибывшими на место происшествия. По предварительным данным, погибла 28-летняя актриса, которая должна была принять участие в запланированном частном мероприятии.

Причины опрокидывания понтона в настоящее время устанавливают компетентные органы. Рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность, перегруз судна или ошибку экипажа. Соответствующие ведомства, включая Следственный комитет, МЧС и транспортную прокуратуру, проводят расследование обстоятельств и причин инцидента на Большом пруду в Царском Селе. Будут установлены все детали произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Ранее "Телеграф" писал, что в Санкт-Петербурге автобус упал в воду. Тогда погибли как минимум 7 человек.