Оставили умирать на месте ДТП: звезда велоспорта погибла под колесами внедорожника (фото)

Во время тренировки в результате наезда скончалась семикратная чемпионка Бразилии в маунтинбайке

Велосипедный спорт понес невосполнимую утрату — в результате наезда на тренировке погибла 26-летняя бразильская спортсменка Лаис Сайс, многократная чемпионка страны в гонках по маунтинбайку и шоссейному велоспорту. Это, к сожалению, не единичный трагический случай.

Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла в минувший четверг. Лаис Сайс проводила тренировку в преддверии бразильского чемпионата по шоссейным гонкам. Она стала жертвой лобового столкновения с внедорожником (UTV) на местном шоссе недалеко от Дельфинополиса, штат Минас-Жерайс. На одном из перекрестков ее сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.

Получившая тяжелейшие травмы велосипедистка была немедленно доставлена в больницу Лагоа, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось. Лаис скончалась от полученных ранений. Бразильская конфедерация велосипедного спорта выразила соболезнования семье Лаис и осудила преступное бездействие водителя, допустившего наезд и оставившего спортсменку умирать на дороге.

Полиция разыскивает водителя, сбившего Сайс. Ему грозит обвинение в непредумышленном убийстве. Тем временем велосипедное сообщество Бразилии оплакивает невосполнимую утрату одной из самых перспективных гонщиц страны.

Лаис Сайс была одной из самых титулованных велосипедисток Бразилии. На ее счету 7 национальных титулов в маунтинбайке и 5 в шоссейном велоспорте. В 2022 году она выиграла престижную многодневку "Тур Санта-Катарина". Спортсменка также представляла Бразилию на Панамериканских играх.

Для 26-летней Лаис 2024 год должен был стать особенным. Она готовилась к домашним Олимпийским играм в Рио и надеялась выступить на них в зените своей спортивной карьеры.

Еще 29 мая велосипедистка делилась в приложении Strava своей тренировкой: она пробежала 8,4 км за 45 минут. Но, к сожалению, это была одна из последних ее тренировок — жизнь спортсменки оборвала трагедия.

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