У Росії під Петербургом затонув понтон, є жертви

Двотонний понтон з мотором був розрахований для перевезення лише 12 осіб

На Великому пруді у Царському Селі під Санкт-Петербургом під час підготовки до святкування Дня народження Пушкіна загинула людина. Ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

У ніч із 5 на 6 червня у Катерининському парку Царського Села у Великому пруді перекинувся понтон із артистами та обладнанням. За даними місцевих ЗМІ, на борту понтона перебували 24 особи, зокрема й діти.

У момент розвороту судно, розраховане лише на 12 осіб, перекинулося на воді. Внаслідок інциденту одна людина загинула. Крім того, травми різного ступеня тяжкості отримали водій понтона та троє жінок-пасажирок. Інші 20 людей було врятовані екстреними службами, які прибули на місце події. За попередніми даними, загинула 28-річна актриса, яка мала взяти участь у запланованому приватному заході.

Причини перекидання понтона нині встановлюють компетентні органи. Розглядаються різні версії, включаючи технічну несправність, перевантаження судна чи помилку екіпажу. Відповідні відомства, включаючи Слідчий комітет, МНС та транспортну прокуратуру, проводять розслідування обставин та причин інциденту на Великому пруді у Царському Селі. Будуть встановлені всі деталі події та дана правова оцінка діям відповідальних осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що у Санкт-Петербурзі автобус упав у воду. Тоді загинули щонайменше 7 людей.