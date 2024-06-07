Водила, бомбила и даже автомедон: как шутливо и не очень называли водителей в СССР

Для тех, кто крутил "баранку", были особые названия

Во времена СССР прозвища давали всем. В том числе – и водителям. Водителей в СССР называли не только шоферами, а иногда придумывали очень смешные и пронизанные тонким юмором, в стиле тех времен, прозвища.

Рассказываем, как удивительно обзывали тех, для кого "баранка" — не просто работа, но и стиль жизни. Следует отметить, что некоторые из этих слов встречались только в некоторых регионах Союза. Поэтому, по всей вероятности, вы могли никогда их не слышать.

Как обзывали водителей в СССР: обидные и шутливые прозвища

Шоферами называли только тех водителей, для которых это профессия. "Частник" — водителей такси, работавших сами на себя. Но в обращении чаще говорили "шеф", едем туда-то.

Тех, кто любил быстрое движение или дрифт, называли "шумахером" или "недошумахером". И считалось это отрицательным, ироническим прозвищем.

Сидящий за рулем автомобиля назывался "рулевым". А трактористом и комбайнером называли совсем не представителей этой профессии. Так с иронией указывали, что он управляет автомобилем не осторожно, резко. Также таких называли "водила", "бомбила" и "рулило". Дальнобойщиков также в определенный период называли "фурщиками", но это название не прижилось.

Хороших водителей называли автомедон — от имени извозчика Ахилла Автомедона. А не опытных — "чайник" или "дятел".

Ранее "Телеграф" писал, как называли авто в СССР. Это смешные названия, такие как "Шаланда", "Табуретка" и многие другие.