Авто, которые ржавеют быстрее других: в список вошло 10 популярных моделей

Не все модели склонны к быстрому появлению ржавчины.

Ржавчина – это ночной кошмар для каждого автовладельца. Хотя и кажется, что современные методы защиты кузовов от коррозии должны быть эффективными, но некоторые модели более подвержены этому разрушительному процессу.

Существует исчерпывающий перечень авто, которые ржавеют гораздо быстрее других. "Телеграф" собрал все отзывы автовладельцев разных лет и публикует те, которые получили больше негативных комментариев.

Топ-10 авто, имеющих проблемы с коррозией

Первой в списке часто упоминается Toyota Corolla определенных лет выпуска, особенно 1990-х и 2000-х. За ней следуют Ford Escort до 2002 года и Volkswagen Golf IV поколения 1997-2003 годов. Оказалась здесь и Opel Astra G 1998–2004 модельных лет.

Не обошли эти проблемы и некоторые представители корейского автопрома. Например, Hyundai Accent 1990-х и спаренные Kia Sephia/Spectra 1994-2004 годов тоже попали в список рискованных с точки зрения коррозии моделей.

Наряду с ними сомнительную репутацию завоевали Chevrolet Cavalier 2005 года, Dodge/Plymouth Neon 1994-2005 годов выпуска, а также Nissan Altima. Завершает этот сомнительный топ Subaru Outback.

Такие проблемы могут быть вызваны разными факторами – некачественным цинкованием кузовных деталей, нарушениями технологий покраски, несовершенством лакового покрытия. Конечно, большую роль играют условия эксплуатации и надлежащий уход владельца.

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