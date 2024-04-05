Без наворотов, но ухоженные и исправные: подборка простых авто до 1500 долларов, которые продаются в Украине

И это совсем не ржавые "колымаги", как мог некоторые подумать.

Мечтаете о собственном транспорте, но бюджет ограничен? Не беспокойтесь, ведь на рынке подержанных авто можно найти множество достойных вариантов по доступным ценам!

В этой статье мы подобрали для вас несколько простых, но ухоженных и исправных автомобилей, которые продаются в Украине на сайте auto.ria по цене до 1500 долларов. Да, они не последних лет выпуска, но на ходу и станут надежной рабочей лошадкой.

ВАЗ 2112 2002

Продавец авто указывает, что двигатель и коробка находятся в хорошем состоянии. Состояние колес — хорошее, установлен новый аккумулятор, бензонасос и стартер. Кузов "не гнилой". Автомобиль продается за 1499 долларов, пробег — 190 тысяч километров.

Ford Escort 1995

Этот автомобиль имеет солидный возраст и пробег (344 тысячи километров). Владелец отмечает, что на кузове есть следы использования – царапины и вмятины. Однако нет следов ржавчины и других серьезных недостатков. Также указывается, что коробка и ходовая в порядке, двигатель работает хорошо. Автомобиль переоборудован в ГАЗ, он вписан в техпаспорт. В салоне чистота и порядок, есть сенсорная магнитола.

ЗАЗ 1102 Таврия 2005

По цене до 1500 долларов можно приобрести также Таврию 2005 года выпуска с 1,2-литровым бензиновым мотором. Продавец отмечает, что авто в очень хорошем состоянии и не требует ремонта. В машине поменяли сиденья, установив другие из иномарки. Есть ксеноновые фары и газобаллонное оборудование с документами.

ЗАЗ 1102 Таврия-Нова 2005

Этот автомобиль имеет самый маленький пробег среди представленных в подборке. Для "Таврии" 38 тысяч километров – это ничего, ведь этот двигатель способен выдержать и 300, и даже 400 тысяч км. Также владелец отмечает, что автомобиль в хорошем состоянии, но деталей не сообщает.

Daewoo Matiz 2008

Также по такой цене можно купить Daewoo Matiz 2008 года выпуска. Его продавец отмечает, что автомобиль исправен, двигатель работает хорошо, нет никаких технических недостатков. По кузову тоже нет проблем. Пробег – 115 тысяч километров.

Daewoo Nexia 2006

Эта Daewoo Nexia 2006 года имеет пробег 217 тысяч километров и продается за 1400 долларов. Согласно заявлению владельца, автомобиль полностью исправен и обслужен, двигатель и коробка работают хорошо. В машине в свое время заменили тормоза и сцепление.

Geely MR 2008

За цену до 1500 долларов можно купить также Geely MR 2008. При чем в хорошем состоянии, по словам владельца. Пробег авто не очень большой – 103 тыс. км.

Машина эксплуатировалась каждый день, есть летние и зимние комплекты шин. В авто установлен новый аккумулятор и магнитола с хорошим звуком. Присутствует кондиционер и электростеклоподъемники.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку автомобилей, которые можно купить по цене до 5000 долларов на автобазаре в Луцке. Именно в Луцк приезжают те, кто хочет приобрести автомобиль, не переплачивая.